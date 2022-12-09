貓派還狗派？十大愛曬毛小孩政治人物

寵物比主人還紅！

台灣面臨少子化危機，不過毛小孩數量卻是逆勢成長，台北市長柯文哲曾說，每年毛小孩新增數比新生兒多。為了爭取愛爸、愛媽族群支持，2022年的九合一大選，94位地方首長候選人中，有38位提出動物相關政見，其中台北市更出現專注動物權益的「動物保護黨」候選人登記參選台北市長。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，不少民眾對於寵物政見都會買單，因為寵物可愛吸睛，符合最佳行銷畫面3B原則(Beauty、Baby、Beast），政治人物也能搭寵物便車搶攻媒體版面增加曝光、聲量。

政治大學新聞學系教授馮建三表示，養寵物已經是一種常態，選舉政見打出動物訴求的候選人明顯增加，以國家元首為例，總統位階高，所以民眾愛屋及烏，寵物因人而富，因此蔡英文的寵物蔡想想才有那麼高的討論度。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年，十個最被大家討論的政治人物寵物，你心目中的萌寵也有上榜嗎？

No.10 盧秀燕＆路易（犬）

台中市長盧秀燕的可愛萌寵博美狗，體型不大，但有個非常霸氣的名字「路易」，也就是「王者之名」。盧秀燕表示，自己公務繁忙，每天都早出晚歸，路易則是很早就寢，讓盧秀燕直呼「牠就是好狗命」。盧秀燕表示，「我跟路易就像家人，因為我讓牠很有安全感，每次在家睡覺四腳朝天毫無戒備。」

此外，台中市政府以立法、教育、絕育三原則關心流浪動物議題。盧秀燕指出，台中市動物之家后里園區位於森林中，附近有后里環保公園、森林園區，提供動物自然生活空間，而市府將持續打造台中成為寵物友善之都。

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No.9 馬英九＆馬小九（犬）

「馬小九」是前總統馬英九在1999年擔任台北市長時，出席北市府與農委會合辦的流浪犬認養活動，認養的一隻混種流浪犬。據悉馬小九因為年紀大，已於2015年逝世，馬家人相當低調，直至馬英九2016年卸任後才曝光這項消息。馬英九曾開玩笑地說，馬小九在家裡的地位比他還高，他太太喜歡馬小九比喜歡他還多，並稱「英不如小，人不如狗，馬英九不如馬小九」。

馬英九全家都非常疼愛馬小九，前第一夫人周美青每隔一段時間，就會把馬小九送去美容、健檢。而且周美青到外地輔選時，經過寵物服飾攤位，也不忘添購馬小九的新衣，可見馬小九在周美青心中佔有一席之地。

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No.8 黃捷＆小優（貓）

無黨籍高雄市議員黃捷飼養一隻虎斑貓小優，不時在IG曬出與毛小孩的合照。2022年議員選舉的競選小物，還推出了貓抓板，並且與政壇另外三位養貓人士（高雄市長陳其邁、台北市議員參選人吳崢、立委林昶佐）合影宣傳。此外，黃捷還在2022年高雄動漫節變裝「貓耳女僕」，愛貓之情可見一斑。

而黃捷也在議員任期內多次舉辦寵物義診活動，她邀請獸醫師團隊駐診，希望讓高雄鳳山的毛小孩可以接受專業、免費的初步診療服務，也讓飼主更加認識正確的飼養、陪伴觀念。

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No.7 黃偉哲＆黑妞（犬）

台南市長黃偉哲是個「汪星人」鐵粉，上任後積極將台南市打造成為友善動物城市。黃偉哲領養了兩隻流浪毛小孩，一隻叫黑妞、一隻叫妮妮，其中，黑妞很常跟著黃偉哲出席寵物相關活動。黃偉哲曾在IG放上與黑妞出外景的影片，原本黑妞想翻肚讓他摸，結果天氣太熱地板燙，黑妞不給面子馬上跑走。黃偉哲曾發文表示，「自從有了黑妞，我的生活裡全部都是黑妞的毛。不過，據說養狗可以減少高血壓，是否真的這麼神奇我不知道，但擋不住黑妞的口水攻勢，就得帶牠出門放風，也讓我不得不運動。」從影片與發文內容不難看得出黃偉哲與黑妞的好感情。

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No.6 張善政＆小黃、小黑、小妹（犬）

國民黨桃園市長當選人張善政，過去在花蓮務農期間，撿到三隻米克斯，分別是狗爸爸小黃、狗媽媽小黑以及狗妹妹小妹，牠們都是張善政收編的浪浪。小黃、小黑平時會幫忙顧果園，小黃更是成了張善政新書封面主角之一。張善政表示，牠們除了給我溫暖的陪伴，更給了我人生相當多的啟發。

喜歡毛小孩的張善政以實際行動支持，並且呼籲「以領養代替購買」，他還曾發表過寵物政策，包括增加動保預算、提升狗公園品質、設立公立寵物醫院、鼓勵擴增友善寵物旅館與餐廳，他希望「給毛小孩一個歡樂的家」。

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No.5 陳水扁＆勇哥（犬）

曾經紅極一時的前第一家庭犬「勇哥」，因為擁有台灣純種土狗血統，在那段號稱「台灣之子」前總統陳水扁的輝煌年代，不僅拍宣傳照登上媒體，還出現漫畫「勇哥物語」，創造許多話題，當時勇哥也成功助攻陳水扁平民總統的形象。

陳水扁從2001年開始飼養台灣土狗勇哥，2008年陳水扁卸任之後，新家沒有草坪，因此勇哥也離開陳家，並於2014年逝世。陳水扁為了紀念勇哥，特別開了一個粉專「新勇哥物語」，代表「台灣勇哥」不死。此外，陳水扁還以120萬元賣出台灣黑狗「勇哥」的雕像。

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image source: 總統府

No.4 蔡適應＆Tony（犬）

5歲的Tony是民進黨立委蔡適應的柴犬，深受民眾喜愛。蔡適應分享，之前Tony出現在自己的文宣品上時，還有朋友詢問狗狗照片從哪裡抓的。他指出，Tony是他和太太飼養的柴犬，而不怕生的Tony特別喜歡鏡頭，也喜歡和大家互動。蔡適應說，「Tony是家人，也是鋼鐵人（Tony Stark）的意思。」

蔡適應競選基隆市長時，曾帶著柴犬兒子Tony亮相。他表示，未來要讓基隆朝全台寵物聖地邁進。蔡適應並承諾會加速推動建置基隆第一座寵物公園，同時也會推動晶片植入、接種疫苗等政策，讓寵物友善落實於基隆人的生活日常。

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No.3 陳其邁＆陳小米（貓）

2017年陳小米在澄清湖旁被撿到，由於牠小得像米粒一樣，因此取名「陳小米」。陳其邁說撿到陳小米的時候，家裡已經有Muji，因爲Muji個性內向，有時連陳其邁回家也難見牠的身影，陳其邁本來擔心兩隻貓會有相處問題，但兩貓後來相處融洽。

陳小米是陳其邁家裡的第四隻貓，牠還曾站上陳其邁的書桌一起直播。其實原本陳其邁和太太都是「狗派」，但十年前他開始養貓成為「貓派」後，就回不去了。陳其邁表示自己和太太都是醫師，兩人的獸醫師朋友常會有送養資訊，因此陳家四隻貓都是領養的流浪貓。

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No.2 黃珊珊＆小俠（犬）

台北市前副市長黃珊珊有一隻9歲多、全身雪白的博美名叫小俠，因為黃珊珊公務繁忙、工作時間長，所以黃珊珊本想把小俠送給朋友照顧，正當她天人交戰之際，管理員跟她說，住在對面的鄰居很愛小動物，可以拜託鄰居幫忙遛狗。於是黃珊珊硬著頭皮拜託鄰居，她說，「小俠幾乎成了全世界最幸褔的毛小孩。」

黃珊珊除了在臉書曬毛小孩，也不忘宣傳政策。她表示，打造動物友善城市是市政府的重要政策，毛小孩已經是市民的家人，流浪動物更是這個城市的一份子，「從我當議員起，經常舉辦認養活動，讓每個毛小孩都可以找到自己的家和愛牠的主人，就是最大的幸福。」

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No.1 蔡英文＆蔡想想、蔡有才（貓）

2012年時任立委蕭美琴因蘇拉颱風到花蓮勘災，發現一隻虎斑貓，因擔心軍方救災駕駛大型機具會輾到貓，她便把這隻虎斑貓帶回家。後來當蔡英文與蕭美琴通電話時，這隻小貓不停地喵喵叫，因此蕭美琴半開玩笑地表示：「主席，我在花蓮幫妳撿到了一隻貓」，於是蔡英文總統便領養了這隻「風災小貓」。因為當時正在籌辦想想論壇教育基金，遂將貓取名為「想想」。而蔡阿才與蔡英文則是於2015年台東的鳳梨田相遇，蔡英文表示，「同樣來自東部，應該有很多話題可以聊吧？」她還說有了弟弟陪伴，蔡想想開始有點成熟穩重的「大姐」樣。台灣第一寵物從喵星人蔡想想、蔡阿才，擴大到退役導盲犬Bunny、Bella、Maru，這群「寵物集團」經常成為官邸中的超萌亮點。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月07日，共約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物寵物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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