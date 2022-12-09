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藍嗆林楚茵：嘴說排黑卻不敢回應台南正副議長染黑金

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委林家興。圖╱國民黨提供
國民黨文傳會副主委林家興。圖╱國民黨提供

民進黨立委林楚茵說，拒絕黑金槍毒候選人，民進黨排黑說到做到，呼叫國民黨趕快跟上。國民黨文傳會副主委林家興表示，林楚茵嘴說排黑，卻不敢對黨內立委陳亭妃對台南正副議長染黑金的問題回應。民進黨是「挺黑進行式」，在指向別人之前，別忘了有三根手指指著自己。

林家興指出，當台南88槍擊案仍未水落石出，其中執委郭再欽疑似涉入台南正副議長選舉時，請問民進黨除了喊口號，還做了什麼？如果民進黨真心反黑金，請先從修改黨內提名規章的排黑條款到跟國民黨一樣嚴格開始。

林家興說，當民進黨還在「判刑確定」才排除時，國民黨堅持「一審有罪」就排除，請民進黨應該從陳其邁代理主席開始杜絕「週期性喊排黑」卻又無法落實的陋習。林強調，在民進黨持續「聯惡容黑」、擾亂社會風氣之時，國民黨一定會持續堅定「抗黑保台」。

民進黨 國民黨 台南

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