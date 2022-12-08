陳檡文遭記過請辭 游毓蘭曝：陳檡文覺得委屈

中央警察大學校長陳檡文上月遭控曾出入招待所「八八會館」，與涉洗錢案的「鱸鰻」林秉文等人會面，內政部懲處出爐，記小過一次處分。行政院發言人羅秉成表示陳檡文知悉處分後，即口頭向行政院表辭，並即提出書面申請提前退休。

國民黨立委游毓蘭表示，近期曾和陳檡文聯繫，當時處分結果未出爐，但陳已認為已向內政部釐清，對於內政部處理方式，陳澤文是感到委屈。

游毓蘭指出，數天前有和陳檡文聯繫，當時處分結果還沒出來，但陳檡文強調自己在內政部的內部調查中都有說清楚，也已釐清。

游毓蘭表示，陳檡文當時確實是查案需求，不僅當時陳檡文不是警大校長，且林秉文在五年前時是在澳門經營博弈，在國內並無不法行徑，因此不算是特定份子，陳檡文對於內政部都沒把這些調查內容對外講清楚「他（指陳檡文）當然感到委屈」。

游毓蘭也重申，自己並非「瞎挺」陳檡文，而是不只台灣，像美國警方如聯邦調查局FBI等，也都曾和她討論過，為了獲取情資，會和黑道有往來接觸，台灣也有許多案例，都是刑警了解道上情況，找到線索破案。

游毓蘭表示，重點之一是去接觸查案有無報備，但一方面在內政部對陳檡文情事的調查過程與結果都不願交代的情況下，陳檡文有沒有實質報備成為「羅生門」，一方面則是台灣報備制度亟需改進，到底怎樣才算有效報備？界線應訂出來，不然全國刑警查案接觸「多少人算有報備？」

游毓蘭也說，陳檡文情況和台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基案不同，林弘基是原本就是去賭博，就已是非法行為，陳檡文則是去查案。

游毓蘭也認為，陳檡文是樹大招風，階級高警官如陳檡文者稀少，在執政黨對於黑金案件像是台南「88槍」事件遲未查清脈絡、以及民進黨內甩不掉的黃承國、趙介佑黑道爭議等，都讓「這個88（指陳檡文事）」，成為轉移的焦點。

游毓蘭表示，民進黨及政府先要解決的，是外界對現在黑道能介入警察人事、民進黨內黑道背景者很有影響力等「共生結構」的質疑，而不是對長期作為刑警專才、在槍林彈雨拚搏的警察如陳檡文「開刀」。