先花錢後編預算 朝野立委怒批最壞示範

受疫情影響，行政院拍板讓紓困振興條例延長一年，明年六月退場，交通部也為此延長補貼航空產業至今年底，但交通部特別預算已用罄，交通部民航局得分兩年、合計編列八十九億元公務預算，回補今年已發給業者的補助。民航局「先花錢後編預算」作法昨引發立委不滿，批評是「財政紀律最不好的示範」。

民航局從一○九年開始，針對航空業、機場業者的降落費、停留費、機坪使用費、土地及房屋使用費、各式權利金等進行補貼。以桃機為例，光今年截至十月底，補助逾五十五億元。民航局長林國顯說，航空相關補助共缺八十九億元，本來想爭取特別預算支應，但因特別預算有限，所以分兩年公務預算編列回補。

立委魯明哲說，特別預算都是有目的，也和立院報告過才編列的預算，但現在都用掉才說要回補，且預算回補對預算編列也會有排擠效應。立委洪孟楷也說，補助都用掉，現在才說要用公務預算回補，要是預算沒通過就會變呆帳，那立法院可說不給嗎？這是財政紀律最不好的示範。立委劉世芳也指該作法怪怪的。

交通部說，因特別預算錢不夠，先用民航作業基金支應，但該基金因疫情收入短少，又有桃機第三航廈等重大建設進行，經常性現金流不夠，若沒回補會產生債信問題。行政院主計總處說，交通部特別預算剩廿四億元，沒能力支應，也很難再有調整空間，不夠還是要編入公務預算支應。