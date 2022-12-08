柯文哲提三政見「拚」連任黨主席 籲黨員投票落實民主

第二屆台灣民眾黨主席選舉周六登場，雖僅現任主席柯文哲一人參選，今晚他仍透過網路發表健全內部組織、加強社會連結、人才培訓等三大政見，呼籲黨員上網投票落實民主政治。

柯文哲認為要成為一個執政黨必須做到上述三個方向。他坦言，近兩、三年來民眾黨內很多紛爭，「我個人要負最大責任」，說自己當市長又兼任黨主席，大部分力氣都在處理台北市政。

尤其過去三年疫情嚴重，要把市政做好要花掉很多時間，因為不想辜負選民的寄託，只能利用市政之餘時間處理黨務，「事實上剩下時間不多，所以黨務幾乎一直沒有一個很好的處理」。

柯文哲說，九合一選舉隔天，民眾黨就召開中央委員會議，對選舉結果做初步的檢討分析且著手進行一些計畫，民眾黨的當選人幾乎都是新人，未來會舉辦共識營座談會，加強他們服務民眾的注意事項。落選但仍想再戰的也會舉辦座談會繼續訓練，會在各縣市黨部、黨代表和立法院黨團等處逐一辦座談會，將所有問題列出來後逐一解決。

柯文哲強調，「面對問題就是解決問題的第一步」，會用過去解決台北市政的認真精神，將黨務問題一條條解決，相信黨務工作可以很快改善；「攘外必先安內」一個人走得快一群人走得遠，要先讓內部鞏固團結。

柯文哲指，將建立當選人服務模式和組織。另，此次選舉發現純粹素人參戰相當困難，坦言地方型選舉「沒有組織，純粹靠空氣票確實困難」，藍綠兩黨基層生根實力強大，這是民眾黨的缺失，未來會加強社會連結。

柯文哲說，未來會透過黨內的「國家治理學院」加強對新進黨工和高級黨工進行訓練，並建立遴選制度和升遷制度；2024需要一批有決心和遠見的政治人物來解決台灣面臨的問題，「清廉勤政愛民愛鄉土」過去也許是民進黨的主張，但真正正在實現的是台灣民眾黨。

柯認為，不因短期利益犧牲長期利益、不因少數人利益犧牲多數人利益、不因政黨利益犧牲國家利益，堅持理念才能凸顯民眾黨的政治價值，強調「把人民問題解決才是政治人物真正要做的事」，民主政治還是要參與，不能光喊口號，呼籲黨員周六上網投票，選出第二屆民眾黨主席和黨代表們。