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不只晶片 AIT：更多台灣公司想在美國各領域投資
外交部與美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association, ASOA）今在台北合辦酒會，美國在台協會（AIT）商務組代理組長薄康霖（Clint Brewer）致詞時表示，不只是晶片，現在台灣有更多的公司想在美國投資，包括電動車、電池、醫療保健甚至珍珠奶茶等許多領域。
薄康霖表示，今年是不平常的一年，美國和台灣在國家級以下的關係如貿易、投資、旅遊以及教育上有蓬勃的發展，在這些領域的共同利益，也構成雙邊關係的基石。
薄康霖也指出，包括美國商業日、出入境貿易投資代表團或是美國投資峰會等活動，就是要確保美國和台灣公司看到所有的市場，不只是晶片，現在台灣有更多的公司想在美國投資。
薄康霖說，近期不只是晶片晶圓，台灣有更多的公司都想在美國投資，像是電動車、電池、醫療保健甚至珍珠奶茶等許多領域。薄康霖也提及，台灣現是美國第六大農產品出口地，今年的貿易量還在成長，可能還會比去年更高。
外交部北美司司長徐佑典也表示，台灣和美國各州之間經貿往來關係的深度和廣度不斷擴大，例如印第安納州、亞利桑那州和愛達荷州州長都在今年來台，簽訂各種領域的合作備忘錄，不管是在農業或其他部分，台灣和美國享有非常堅實的經貿聯繫，除了感謝大家努力，未來也期許能持續加強各領域合作與交流。
美國各州政府協會會長嚴樹芬則指出，美國各州政府辦事處協會有各州在台灣的代表，包括新增的明尼蘇達州、賓州、西維吉尼亞州，現在有13個成員，都能在貿易投資上彼此支持，也期待之後能有更多經貿合作。
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