趙介佑北投分局私見受刑人 監院糾正警政署、北市警局

民進黨台北市黨部前黨工趙映光之子趙介佑，去年被爆曾在2018年與借提應訊的洪姓受刑人在北投警局碰面，還因捲入其他事件引發兩男開槍示威，兩男由多位小弟撐傘陪同進入北投分局，遭批評如走「星光大道」。監委蔡崇義、陳景峻立案調查，提出調查報告後，糾正警政署、台北市警局及北投分局，經監察院內政及族群委員會審查通過。

兩位監委指出，此案究竟是何人通知洪男親友到偵查隊會面，案關人員於警政署調查時皆稱「不知道或不記得」，台北市警局副局長在監察院詢問時當場表示「同仁所謂不復記憶有避重就輕之嫌」，北投分局前陳分局長於本院詢問時也當場表示，曾問洪男之弟稱「當時是有警察通知他，但是誰通知並不了解」。

監委指出，洪男親友身分及是否包含趙男、該2人會面經過、何時拍照等情節，警政署、臺北市警局及北投分局迄今仍無法釐清，核有重大違失。雖事後已對相關警務人員予以行政懲處、修訂相關法令及加強門禁管制措施，仍有予以糾正之必要。

對於媒體報導「星光大道」等事，監委表示，有媒體引用的擷圖，經監察院比對，並非犯嫌在北投分局門口而是北投捷運站附近；且犯嫌既願自行到案，尚無危及警務人員安全之情事，並不符合法規警銬之要件等，但警政署、臺北市警局及北投分局應於第一時間對外澄清說明，惟該3機關皆未為之，應檢討改進。

另一方面，國內各地員警風紀事件頻傳，近來更有民眾進入警察機關駐地毀損公物或於警察機關駐地外聚眾等情事。蔡崇義、陳景峻立案調查後，提出調查報告並要求警政署檢討改進，並落實懲罰汰除機制。

查案監委指出，近幾年陸續有各地員警發生各類風紀事件包括，包括2017年間新北市警局海山分局發生員警涉嫌偽造「線上立破」案件、2017年間屏東縣警局屏東分局員警涉嫌與同居女友共同經營色情應召站及非因公務需要而利用權限查詢他人個資、2018年3月間新北市警局海山等分局員警未落實通知程序即聲請核發拘票。

還有2021年2月28日搜索新北市刑大偵六隊待勤室時於天花板發現疑似證物之槍彈、2021年2月間基隆市警局第一分局員警勾結不法集團謀取不法利益、2022年4月間有網友在PTT爆料臺南市警局第四分局前偵查隊長酒醉失態及員警長期至轄區八大行業消費等案。

查案監委指出，雖已將涉案員警移送法辦或追究其行政責任，並有相關改進措施，惟警政署仍應責令各級警察機關轉飭所屬，務須依法守紀，如經查證確有違法亂紀者，落實執行懲罰汰除機制，以端正警察風紀並維護警譽。