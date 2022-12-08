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警大校長陳檡文遭記過請辭 蘇貞昌：內政部辦理後續事宜
中央警察大學校長陳檡文上月遭踢爆，曾出入高檔私人招待所「八八會館」，更有涉洗錢案的「鱸鰻」林秉文、高利貸業者林彥廷作陪，引發風暴。內政部懲處出爐，記小過一次處分。行政院發言人羅秉成表示，陳檡文知悉處分結果後，即口頭向行政院表達辭意，並即提出書面申請提前退休。
羅秉成表示，根據調查結果認定，陳檡文曾於5年前擔任警政委員時，出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，陳檡文在知悉處分結果後，即口頭向行政院表達辭意並即提出書面申請提前退休。
羅秉成轉述，蘇貞昌認為，相關行為即便並非發生在其校長任內，然警察大學肩負培育警察人員的重責大任，而代表警察大學的校長，應該作為警察楷模，故予以同意並責由內政部辦理後續事宜。
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