警大校長陳檡文遭記過請辭 蘇貞昌：內政部辦理後續事宜

中央警察大學校長陳檡文上月遭踢爆，曾出入高檔私人招待所「八八會館」，更有涉洗錢案的「鱸鰻」林秉文、高利貸業者林彥廷作陪，引發風暴。內政部懲處出爐，記小過一次處分。行政院發言人羅秉成表示，陳檡文知悉處分結果後，即口頭向行政院表達辭意，並即提出書面申請提前退休。

羅秉成表示，根據調查結果認定，陳檡文曾於5年前擔任警政委員時，出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，陳檡文在知悉處分結果後，即口頭向行政院表達辭意並即提出書面申請提前退休。