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警大校長陳檡文出入招待所會黑道 內政部懲處出爐
中央警察大學校長陳檡文上月遭踢爆，不僅出入高檔私人招待所「八八會館」，更有涉洗錢案的「鱸鰻」林秉文、高利貸業者林彥廷作陪，引發風暴。內政部今天表示，經查證，本案事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記小過一次處分。
內政部今召開考績委員會指出，經就法制面及警察紀律等面向充分討論後，考量陳檡文長期從事刑事工作，其對警察禁止與治安顧慮人口不當接觸交往的相關法令，應有相當程度認知，對特定對象的身分，也應具有高度敏感度，且經查證，本案事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記小過一次處分。
內政部重申，廉能是政府的核心價值，公務員應謹守分際，慎選接觸交往對象、拒絕貪腐，以維護廉潔的公務形象，提升民眾對政府的信賴。
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