影／2022十大代表字出爐 朱立倫呼籲蔡總統傾聽民意
2022十大代表字出爐，國民黨主席朱立倫今南下雲林參加感恩茶會表示，今年被百姓稱為「歹年冬」，呼籲蔡英文總統看看大家選出漲、亂、假、騙等字，這就是民意，也是對國家領導人的重大警訊；同時要求民進黨北市立委候選人實實在在回應選民問題，不要打烏賊戰，相信最後選民都會支持王鴻薇。
針對2022十大代表字，朱立倫表示，今年在民進黨執政之下，被百姓稱為「歹年冬」，選出漲、亂、假、騙等字，呼籲蔡英文總統看看，這就是民意，為什麼大家覺得萬物齊漲、社會動亂，這對國家領導人而言，是一個非常大的警訊，應該給民眾感覺安、定、和、好，而非讓大家選出負面字。
針對黨內排黑條款，朱立倫在聯訪時表示，他再次強調，國民黨從過去到現在，都是堅持實實在在、清清白白，排黑條款已有多年，比民進黨嚴格非常多，而且相信國民黨表現大家看在眼裡，會堅持原則並貫徹到底。
據傳鍾東錦有意回黨，朱立倫說，會依相關規範處理，外界不必見縫插針，現在正逢台北市立委補選，民進黨候選人的背景、家人、周邊的人受到檢驗，民進黨就使用牽拖、烏賊戰，並再次強調，希望民進黨候選人實實在在向選民交代，相信選民最後會支持王鴻薇。
朱立倫也說，各地方議長都由各地黨部協調中，並未如外界傳言已定案，已當選的議員會依各地民情決定，在國民黨內都是一家人，不必因為這個過程造成是是非非，而對於選前支持高虹安的黨員，朱立倫再次強調，國民黨有自己的立場，對黨內事務會做通盤檢討。
朱立倫在茶會致詞時說，感謝張麗善過去4年在雲林的表現，為百姓拚好日子，他平時到雲林做公益，都看到張麗善受百姓肯定，這次因為張麗善勝率高，大家投票率低，若投票率增加，張麗善的票就會更多，感謝大家對國民黨及黨員支持，相信在張麗善帶領下能讓雲林變的更好。
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