民眾黨是否有排黑條款？黃瀞瑩：制度的缺乏要再補足

台北市第三選區立委補選即將登場，藍綠兩黨皆互攻對方黑金爭議，民眾黨市議員當選人黃瀞瑩今接受主持人黃光芹網路節目專訪，她說，不知道民眾黨是否有排黑條款，但坦言當初創黨匆忙，制度上所缺乏的要再補足。

黃光芹提及面對反黑問題，民進黨現在推選罷法修法排黑會不會太晚？黃瀞瑩說，作為民眾黨角色，她遇到很多地方的人說台灣不能沒有第三種聲音，大家會期待民眾黨扮演一個角色，現在兩大黨打成這樣，民眾黨將會扮演第三者角色，每一個人的聲音都應該被聽到。

至於民眾黨內部是否有排黑條款，黃瀞瑩說「這個我不知道」，但黨內制度上面的缺乏要再補足，因為當時創黨匆忙成立，黨章其實沒有很細緻，這兩年期間包含黨代表、中央委員的制度大家都有分歧，接下來要面臨的任務是很大的挑戰，因此也呼籲民眾黨中央盡快確立機制。

黃光芹問到，民眾黨需背負募款責任額，黃瀞瑩還有40萬的遊學貸款，扛得住嗎？黃瀞瑩說，議員的募款責任額是20萬，剛好可以用參選時繳出的保證金繳納，無論是中央委員的100萬責任額或是議員的20萬，這些錢到黨中央要怎麼用，都必須要有明確規範。

另外，黃光芹追問，新竹市長當選人高虹安當時就被爆出其男友寄生國會，將錢回捐給民眾黨，未來要如何避免此事？黃瀞瑩表示，自己是小黨素人，一開始進議會都不懂，資訊量太大也會很紛亂，小黨資源不夠是事實，但還是要整理、分配，台北有四個議員當選人，黨中央必須協助，但是之間的配合機制到現在還沒有很明確。