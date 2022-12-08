民進黨推修法杜絕黑金槍毒 羅致政自提版本納反滲透法

民進黨九合一選舉大敗，外界將敗因指向民進黨與黑道關係匪淺，民進黨立委羅致政今天提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，明定曾涉嫌《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等法經判決確定者，均不得登記為候選人 。

羅致政在提案說明中指出，為了掃除黑金勢力介入政治，防杜涉黑、金、槍、毒者透過參與公職人員選舉漂白，影響公共政策的形成與法令的審議，因此要特別強化公職候選人排黑條款。

羅致政也說，曾經觸犯《反滲透法》、《國家安全法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》等侵害國家法益罪者，亦不得登記為候選人，因此擬具《公職人員選舉罷免法》第26條條文修正草案。

民進黨立法院黨團日前舉行「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，羅致政說明，民進黨團將提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，要把黑、金、槍、毒都排除在候選人的參選資格，這是對於政治人物最高道德、最低法律下限的要求，更是民進黨團未來要推動的修法重點。

根據羅致政等人提出的《公職人員選舉罷免法》第26條條文修正草案，明定動員戡亂時期終止後，曾犯內亂、外患罪，經有罪判決確定者；以及曾犯貪污罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。

本次條文更加入「排黑條款」，杜絕涉黑金槍毒者，明定曾經觸犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等法，經過有罪判決確定者，均不得登記為候選人。

另外，本次修法也納入《反滲透法》、《國家安全法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》等法，經有罪判決確定者，亦不得登記為候選人。

羅致政說明，依照現行《刑法》規定，賄選、妨礙選舉者不得參選，因此他將《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統罷免法》、《農會法》、《漁會法》當中與賄選、暴力妨礙選舉相關罪行，經有罪判決者都納入修法。

羅致政也說，為了警惕有意擔任公職者不得犯內亂、外患、貪污、賄選、國家安全、組織犯罪等罪，否則將終身不得參選，因此修正條文增列經「有罪判決」確定，即不得登記為候選人，緩刑期滿未經撤銷亦同。