排黑條款不限黨職 政院：需要各方多討論和評估

民進黨立院黨團日前宣布研擬「公職人員選罷法」修法，規範「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。行政院長蘇貞昌今在院會要求相關部會加速研擬院版草案，於下周院會提報。至於黨職或政黨金主是否有法可管，行政院表示，需要各方多加討論和評估。

行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會表示，有關公職選罷法相關修法工作都在進行中，差不多已在整理的階段，由於此議題近期受到各界關心，對提升台灣民主也有必要，人民期待也高，蘇揆已指示加速修法，他會加速跨部會協調，於下周行政院會提出院版草案。

媒體詢問，社會近期討論案例，是政黨黨職或金主影響政局發展，這些人不見得參加公職選舉，是否會從其他法規著手？羅秉成表示，現階段工作是關於選罷法要參選公職的限制，並不基於其他；相關意見如有必要或可行性，由相關部會研究是否有相關法規來做，需要各方要再多加討論和評估。

此外，國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲政院組成掃蕩黑槍專案小組。羅秉成表示，政府執法單位就掃黑、肅槍、反毒等治安工作都是一波波做、沒有停歇，蘇揆在治安會報、相關會議都是親自緊盯，肅槍掃黑反毒都非單一部會可完成，需要跨部會合作。

針對槍枝管制問題，羅秉成說，目前有8成是改造槍枝，基於改造槍枝的殺傷力已和制式槍枝相當，修法上需要把改造槍枝的刑度拉到跟制式槍枝一樣，以抑制不法之徒。上游問題也需要個部會合作，很多進口改造槍枝需用的零組件，要由海關和相關執法單位合作，阻絕關鍵零組件入台。

其次，羅秉成說，製造模擬槍業者目前是僅供出口使用，為避免這些模擬槍回流市場被改造，政府也要求業者烙印識別碼來管制，以辨識出哪家廠商回流，要溯源追究。這些都要跨部會合作，蘇揆也交代警政署長黃明昭親自盯緊肅槍、掃黑、反毒重點工作；而針對外界相關意見，希望一起共同來努力。