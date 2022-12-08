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徐國勇辭了 王美花堅守政務官身份：不需要多想

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。記者曾原信／攝影
經濟部長王美花。記者曾原信／攝影

內政部長徐國勇提出辭職獲准，經濟部長王美花今（8）日也被問及「會不會辭職」，她僅回應身為政務官一天，就全力以赴，「不需要多想」。

立法院經濟委員會今日審查經濟部主管的2023年度經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金。王美花會前受訪時被問到身為內閣一員，會不會也辭職，她回應還在政務官的一天，就要全力以赴，不需要多想。

另外，關於台北市新科市議員、立委補選參選人王鴻薇提出「讓核二、核三延役」的政見，王美花回應，核二燃料池是滿的，新北市沒有核准蓋乾貯設施，因此燃料棒無法拿出來，「池子滿了也不可能再有任何使用」；她指出，無論如何新北市還是要趕快核准，讓燃料池裡的燃料棒拿出來，這是一定要做的事情。

徐國勇 王美花 2022大選 台北市選舉 王鴻薇

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