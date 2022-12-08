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紓困預算花掉才編預算回補 立委怒批它財政紀律最差示範

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到疫情影響，政院拍板讓《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》延長一年，交通部也為此延長補貼航空產業的實施日期，盼協助業者度過難關。圖為機場示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
受到疫情影響，政院拍板讓《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》延長一年，交通部也為此延長補貼航空產業的實施日期，盼協助業者度過難關。圖為機場示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

受到疫情影響，政院拍板讓《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》延長一年，交通部也為此延長補貼航空產業的實施日期，盼協助業者度過難關，隨著疫情趨緩，紓困條例將於明年6月退場，8400億防疫預算也僅剩300多億元，導致交通部民航局得要由公務預算回補已補助給業者的89億元。

此舉也引發朝野立委不滿，今在立院交委會審議預算時，忍不住痛批這是財政紀律最不好的示範，質疑這筆預算是因為紓困條例延長一年所致，應由特別預算支應。交委會最後決議預算凍結十分之一，提交書面報告後始得動支。

立委魯明哲表示，特別預算都是有目的，和立院報告過，才編列的預算，但現在都是已經用掉，才說要回補，如此一來，8400億的防疫預算，實際上根本就是1兆多，且每個部會都涉及回補，這對預算編列就會有排擠效應。

實際上，民航局今年總計已針對業者補助款的部分撥出89億元，由於紓困預算已幾近用罄，導致民航局要在明後兩年，已編列公務預算的方式支應，其中明年編列約45億元。

不過立委洪孟楷說，民航局的89億元是補助給業者，是已經用掉的，現在才說要用公務預算回補，預算沒有通過就會變成呆帳，那立院可以說不給嗎？這根本就是財政紀律最不好的示範。

立委劉世芳也說，這種做法對於監督預算怪怪的，為什麼不是直接回補特別預算的總支出，且為什麼只有交通部這樣，其他部會都沒有。

對此，民航局長林國顯表示，主要是特別條例到明年6月就退場，不過民航局對航空業者的補助會到今年底，補助預算缺了89億元，本來想要爭取特別預算支應，但因預算有限，所以分兩年公務預算編列回補。

主計總處表示，目前特別預算約剩391億元，其中交通部剩下24億元，已經沒有能力支應這筆支出，很難再有調整空間，不夠的部分還是要依照規定，編入公務預算來支應。

至於其他部會是否也有類似情況？主計總處表示，只有交通部有這個狀況，主要是因為交通部先用基金支應這筆預算，政府要回補，才用公務預算編列。

立院交委會最後決議，凍結十分之一預算，並做出附帶決議，要求行政部門尊重立法部門為人民納稅錢把關的權力，並要求交通部提交書面報告完整說明。

交通部 民航局 疫情

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