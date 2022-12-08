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選罷法納「排黑條款」蘇揆指示妥慎研修下周提報院會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成（左2）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人羅秉成（左2）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影

民進黨立院黨團日前宣布研擬「公職人員選罷法」修法，規範「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。內政部隨即回應，將妥慎研修候選人消極資格的限制規定，回應各界期待。行政院蘇貞昌今在院會裁示，要求相關部會將修法於下周提報院會通過。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在行政院會指出，各執法單位對掃黑、肅槍、反毒工作一波接著一波，從不停歇，社會大眾普遍不能接受類此犯罪前科紀錄者參與公職選舉，「我們不歧視更生人，但對要掌握公權力、公共資源的職位，人民有更高的要求。」

蘇揆表示，為積極回應外界提供「公職人員選罷法」，有關參選資格限制的相關修法建議，以健全清廉參政民主選舉制度，請政務委員羅秉成督導內政部、法務部等相關部會，強化相關要件，於下周提報院會通過。

蘇揆表示，態度上政府要更回應人民高度期待，讓人民的期待能早日落實，讓政府態明確出來，台灣民主一步步向上提升。面對人民期待，作為當家執政者，態度更誠懇，謙卑是應該的；人民期待更高，就應該更深刻檢討做到更好。

蘇貞昌表示，政府一定要在這種時刻，更穩定腳步、更堅定福國利民決心、更提升執政效能、更妥適說明政府在做什麼，更懇切爭取人民支持，才能做得更好更順利。

行政院 蘇貞昌 選罷法

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