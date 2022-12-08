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民進黨反指國民黨中常委有黑道背景 朱立倫：不要牽拖

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。記者劉明岩／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。記者劉明岩／攝影

國民黨徵召補選台北市第三選區立委參選人王鴻薇，近日猛打民進黨黑道爭議，但綠營反指國民黨有中常委的縣黨部主委有「黑道」背景。國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲民進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。

朱立倫指出，這次在台北市的立委補選，不管是參選人或參選人的家人及周遭的人都會受到檢驗，是對選民的負責，希望民進黨不要想透過烏賊戰術，想要「牽拖」逃避檢驗，國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，希望民進黨加油，不要用這樣的方式迴避檢驗，不要以這種方式抹黑。

國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。記者劉明岩／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。記者劉明岩／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。記者劉明岩／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午出席彰化縣黨部感恩茶會，接受媒體採訪時表示， 國民黨經過這幾年的努力，黨內排黑條款比民進黨的更嚴，呼籲進黨不要「牽拖」，想要逃避檢驗。記者劉明岩／攝影

民進黨 國民黨 台北市選舉 王鴻薇 2022大選 朱立倫

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