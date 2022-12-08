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綠擬修法排除黑金候選人 花敬群：下周向政院提報草案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部代理部長花敬群（右）出席立法院內政委員會審查112年度役政署、移民署、空中勤務總隊預算。記者季相儒／攝影
內政部代理部長花敬群（右）出席立法院內政委員會審查112年度役政署、移民署、空中勤務總隊預算。記者季相儒／攝影

民進黨立法院黨團日前提出將推動公職排黑修法，研擬提案修正選罷法，除現行法規貪污、賄選不得參選外，還將納入組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等判刑確定者不得參選。內政部代理部長花敬群今天於立法院答詢時表示，昨天內部已經討論完修法草案，預計下周報請行政院

民眾黨立委賴香伶今天在立法院內政委員會質詢時表示，近期掃黑跟終結黑金引發討論，執政黨表態要針對選罷法修法，有關黑金、槍、毒經判刑確定者不得參選，內政部的態度跟推動修法時程為何。

花敬群表示，修法草案昨天內部已經討論完，會盡快送出修法草案跟行政院溝通，通過審查後送立法院審議，初步討論方向，會把黑金、槍、毒經判刑確定者不得參選納入修法草案內。

至於若修法後是否能在2024選舉適用，花敬群說，當然希望盡快處理，因為這是執政黨共識，也是社會高度期盼。

另外，台南學甲日前發生88槍槍擊案，賴香伶關注何時能破案，花敬群說，孔姓跟洪姓嫌犯都在通緝中，會努力盡速破案，有關偵辦進度不方便在這邊說明。

立法院 花敬群 行政院 賴香伶

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