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陳亭妃批民進黨在台南沒大人 自認不孝讓母親擔心安危
民進黨立委陳亭妃今天表示，她要求台南88槍槍擊案要有真相、民進黨徹查黑金是否有介入台南市議長、副議長選舉，背後當然有政治目的，就是為了民進黨在2024年的總統選舉不能輸，「曾幾何時民進黨在台南的政治變成這樣？一言堂？沒大人？88槍？黑金？」
陳亭妃今天透過臉書說明，如果要求88槍要有真相，民進黨查黑金是否有介入台南市議長、副議長選舉，以及民進黨不能「嚴以律人、寬以待己」，不能用黨紀挺黑金，背後就是有政治目的，「我告訴大家，當然有，只為了2024民進黨不能輸」。
陳亭妃強調，如果有人內心期待鐘擺，那個人一定會失望，因為2024年絕對沒有鐘擺。
陳亭妃指出，自己從選後開了第一槍，要求台南88槍槍擊案的真相，她還發了不自殺聲明，昨天甚至與民進黨立委陳歐珀召開「拒絕黨紀挺黑金」記者會，回到家看到母親對自己滿臉的擔心，只有對她說一句話，「黑金很恐怖的，妳自己要小心啊！」
陳亭妃說，雖然只是淡淡的一句話，自己卻不知不覺地留下眼淚，因為她覺得自己很不孝，讓媽媽擔心她的安危，「但是曾幾何時民進黨在台南的政治變成這樣？一言堂？沒大人？88槍？黑金？」
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