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台灣民眾黨代表選舉爆「人頭黨員」連署 撤銷12人提名

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨第二屆黨主席暨黨員代表選舉12月10日投開票。圖／聯合報系資料照片
台灣民眾黨第二屆黨主席暨黨員代表選舉12月10日投開票。圖／聯合報系資料照片

民眾黨第二屆黨主席暨黨員代表選舉12月10日投開票，民眾黨今天聲明，新北、高雄選區有12名黨代表候選人以人頭黨員連署，經查後昨開會決議撤銷提名。全台選區共170位黨代表候選人，共遴選出107位黨代表。

民眾黨黨主席候選人需300位黨員支持，黨代表需15位黨員連署才能成為候選人，3日進行連署，4日截止連署。

民眾黨聲明表示，黨部選舉委員會接獲檢舉，有幾位黨代表候選人涉嫌以人頭黨員連署，經查，新北市五位，高雄七位，共12人登記費繳納金流方式和線上連署執行情形有重大異常現象。

昨民眾黨選舉委員會第二次會議中，決議依黨職人員選舉辦法第五條第一項第五款規定進行裁處，撤銷12名候選人提名資格，不得參選台灣民眾黨第二屆黨員代表。更新後新北市選區黨代表候選人有24位、高雄市選區共5位。

民眾黨發現，被撤銷提名的黨代表候選人涉嫌出資讓人頭黨員加入民眾黨，再用黨員身份支持其連署，ＩＰ帳號都相同，認定為人頭黨員連署，撤銷提名資格。

台灣民眾黨第二屆黨主席暨黨員代表選舉12月10日投開票。圖／聯合報系資料照片
台灣民眾黨第二屆黨主席暨黨員代表選舉12月10日投開票。圖／聯合報系資料照片

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