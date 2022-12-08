台灣民眾黨代表選舉爆「人頭黨員」連署 撤銷12人提名

民眾黨第二屆黨主席暨黨員代表選舉12月10日投開票，民眾黨今天聲明，新北、高雄選區有12名黨代表候選人以人頭黨員連署，經查後昨開會決議撤銷提名。全台選區共170位黨代表候選人，共遴選出107位黨代表。

民眾黨黨主席候選人需300位黨員支持，黨代表需15位黨員連署才能成為候選人，3日進行連署，4日截止連署。

民眾黨聲明表示，黨部選舉委員會接獲檢舉，有幾位黨代表候選人涉嫌以人頭黨員連署，經查，新北市五位，高雄七位，共12人登記費繳納金流方式和線上連署執行情形有重大異常現象。

昨民眾黨選舉委員會第二次會議中，決議依黨職人員選舉辦法第五條第一項第五款規定進行裁處，撤銷12名候選人提名資格，不得參選台灣民眾黨第二屆黨員代表。更新後新北市選區黨代表候選人有24位、高雄市選區共5位。