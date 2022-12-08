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綠委：民進黨排黑說到做到 12月25日是國民黨挺黑現形日

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨行動中常會昨天移師嘉義市召開，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁（中）出席，表示嘉義市長候選人李俊俋會為嘉義帶來改變，呼籲所有委員全力投入輔選。記者曾學仁／攝影
民進黨行動中常會昨天移師嘉義市召開，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁（中）出席，表示嘉義市長候選人李俊俋會為嘉義帶來改變，呼籲所有委員全力投入輔選。記者曾學仁／攝影

民進黨中常會昨天通過，議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景的人選，民進黨立委林楚茵說，拒絕黑金槍毒候選人，民進黨排黑說到做到，呼叫國民黨趕快跟上。

林楚茵今天在臉書表示，民進黨中常會昨天通過決議，翻譯成白話文就是，「11月26日當選的民進黨議員，在12月25日就職後會選舉議長、副議長，不得支持有『黑、金、槍、毒』背景的候選人」。

林楚茵強調，民眾期待台灣政治能掃黑、排黑，民進黨不僅提案修法更立即以身作則，請國民黨跟上排黑腳步不要只會抹黑潑髒水。

不過，林楚茵說，國民黨參與立委補選的王鴻薇，惡意將民進黨參選人吳怡農貼上黑標籤，卻不敢正面回應同黨同志的黑背景，還要讓國民黨團幫忙緩頰，轉彎改口要給更生人重回社會的機會。

林楚茵直言，12月25日就是國民黨的挺黑現形日，當天新議員就職後將選出新任正副議長，奉勸國民黨不要說一套做一套，請全國民眾一起來看看，那些有「黑背景」的議長與副議長是誰在支持，「民進黨排黑玩真的，國民黨別只想拿來政治操作當口號」。

民進黨 國民黨 林楚茵 2022大選 台北市選舉 王鴻薇 吳怡農

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