【專家之眼】深陷地緣政治風險的台積電

有護國神山之稱的台積電，近日在美亞利桑納州新廠舉辦「首批機台設備到廠」（First tool-in） 典禮，美國總統拜登、美國科技大廠、台灣官員等都出席，可謂是冠蓋雲集，彷彿是台灣風光時刻。惟配合美國的政策，將台積電推上地緣政治的風險，未必是台灣之福。

台積電赴美設廠起初是回應川普執政期間推動「再工業化」及「製造業回流」政策，被迫至美設立新廠。該公司創辦人張忠謀對外表示，反對至海外設廠。然亞歷桑納州新廠規劃5奈米製程，月產能2萬片，占台積電總產能相當有限，且預計2024年上半年才量產，屆時已非最先進的製程，並不影響台灣的半導體地位。

新冠疫情衝擊下，爆發斷鏈危機，美國官員多次點名過度依賴台灣的晶片供應，劍指獨占先進製程九成以上的台積電，尤其在美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共發動包圍台灣軍演，對台灣的施壓益加明顯。值得注意的是，上個月張忠謀態度丕變，不再反對海外設廠，還透露將再新增3奈米的產能。

日前在典禮前台積電官網公告，原先規劃的5奈米製程，提升至4奈米；並將興建二期3奈米工程，投資額從2020年宣布的120億美元加碼到約400億美元，預計2026年開始量產。同時蘋果、超微二大客戶，宣布將在台積美國廠下單。而這二大科技大廠幾乎都是採用最頂尖的製程，無論2024年量產的4奈米抑或2026年的3奈米製程，恐無法滿足其需求，故筆者認為不排除台積電還將會持續在美增加更先進的製程。

此外，台積電也大幅在日本布局，不排除在日本導入先進製程新廠；歐洲也傳出台積電打算在德國設廠的消息。台積電對於海外設廠態度，突然由消極轉為積極，五年內或許影響有限，但隨著海外產能驟增，落入媒體稱的「去台化」，台灣的「矽盾」地位將為之淡化。

眾所皆知海外設廠將會成本大增，還缺大量人才，需由台灣前往。媒體直指，台積電致函華府，抱怨晶圓廠建設成本高昂及人力短缺等問題。除此之外，在海外訓練大量的人才，還有技術外溢風險。既然有這麼多的問題，為何台積電還要積極海外布局?本文以為，背後的可能原因如下:

其一、生產要素惡化：半導體廠需要大量的水、電，台積電新廠規劃已讓能源供應吃緊，政府硬推非核家園的政策，再生能源進度嚴重落後，使得未來缺電風險大增。

其二、兩岸關係緊張：民進黨政府操作抗中保台策略，兩岸陷入敵意螺旋，美國不斷預測侵台時間，《經濟學人》也指台灣是世界上最危險的地區，進而憂心影響台積電供應。

其三、政府無法做為企業的後盾：蔡政府過度親美，非但不敢向美國說不，甚且台積電還淪為政府的籌碼。反觀，韓國政府無論在美國的科技管制、CHIP 4與《降低通膨法案》等方面，只要不利韓企利益，皆勇於向拜登政府提出交涉，維護韓企權益。

無能的政府，意識形態治國，導致能源短缺；還主動挑起地緣政治，讓企業陷入兵凶戰危境地；無法化解外國政府施加的壓力，尚鼓勵企業配合辦理，讓企業被迫深陷地緣政治風險，形同親手支解護國神山。