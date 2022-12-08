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王鴻薇遭恐嚇前綠委猜藍自己人幹的 真凶落網挨批「翻車了」
台北市立委補選參選人王鴻薇日前遭不明人士恐嚇「會開槍」，她嚇得趕緊報警。前民進黨立委謝欣霓對此則不以為然，她在臉書發文質疑犯案者可能就是藍營人士：「既然都自己人，為什麼還要報案？」昨晚（7日）警方逮到涉案的蔡姓男子，謝欣霓的說法也被狠狠打臉。
台北市第3選區立委補選參選人、國民黨台北市議員王鴻薇6日下午接獲恐嚇電話，對方揚言「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，王鴻薇也在當晚報警。
事件曝光後，謝欣霓在臉書表示，只要查一下電話是從哪裡撥出的就知道犯案的是誰了，她寫道：「如果是來自中國，就是羅老大；來自新竹，就是他們的黑道議長；來自苗栗，就是他們的縣長；來自中山區，就是他自己的同事。」
除了提出可能的假設，謝欣霓也藉機大酸藍營中也有不少人具黑道背景，「既然都自己人，為什麼還要報案？」
不過，警方昨晚循通聯記錄逮到住在高雄的65歲蔡姓男子，據了解，他的政治立場偏綠，宣稱不滿王鴻薇發言內容因此打電話恐嚇對方。
真凶落網後，謝欣霓的說法不攻自破，不少人湧入貼文留言嘲諷「翻車」了：「人捉到了～妳要不要公開道歉啊」、「大型翻車現場」、「可憐，錯了就認錯不要讓人瞧不起 」、「臉好腫」。國民黨台北市議員徐巧芯、楊植斗也留言：「好了啦欣霓，該出來道歉了」、「可憐，小人之心度君子之腹」。謝欣霓目前則已關閉她臉書所有貼文的留言功能。
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