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防疫爭議 周玉蔻：陳時中敗選後應好好說明 不該「統統躲起來療傷」

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
周玉蔻表示，指揮中心前指揮官陳時中敗選後，更應該將選前紛紛擾擾的高端疫苗等防疫爭議，整理清楚向民眾說明，不應該「統統躲起來療傷」。圖／截自網路節目
周玉蔻表示，指揮中心前指揮官陳時中敗選後，更應該將選前紛紛擾擾的高端疫苗等防疫爭議，整理清楚向民眾說明，不應該「統統躲起來療傷」。圖／截自網路節目

九合一大選已結束將近兩周，但資深媒體人周玉蔻今天在廣播節目「新聞放鞭炮」表示，前指揮中心指揮官陳時中敗選後，更應該將選前紛紛擾擾的高端疫苗等防疫爭議，整理清楚向民眾說明，不應該「統統躲起來療傷」。

周玉蔻表示，不論「3+11」決策、BNT疫苗有沒有被擋以及高端疫苗採購等，不能因為蔣萬安選贏了，這一切問題的討論就好像沒有發生了。「台灣的防疫成績難道在陳時中選輸後就挫敗了嗎？」

「這些問題難道任憑在一場選舉中結束嗎？」周玉蔻說，陳時中應該成立一個辦公室，找專家人士或是科學證據，將之前受到的委屈、抹黑，寫成一本書或是論來做說明，而非選輸後統統躲起來療傷，否則對不起防疫團隊和醫護人員。「什麼沉澱休息、療傷，療這麼多天，這些大男人真沒出息」。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則表示，「潑髒水」造成的負面印象，就算後來再寫一本書都難以扭轉。

李秉穎舉例，H1N1流感疫苗（國光疫苗）2009年也被罵得很厲害，民眾打完疫苗出事就被說是疫苗有問題。盡管後來展現數據說明疫苗沒問題，七八年後這些負面印象都沒辦法被消滅，甚至連醫護也不願意接種國光疫苗。

李秉穎說，政治過度介入對防疫是有影響的，擔心下一次大流行若還有政治力的干擾，將不利於防疫。

高端疫苗 李秉穎 周玉蔻

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