副總統任黨魁 會讓蔡總統跛腳？
副總統賴清德是否參選民進黨主席備受矚目，但黨內對賴參選的效應看法不一。民進黨立委許智傑昨天表示，藍綠兩大黨都曾經有總統未兼任黨主席的時候，且賴清德願意幫忙蔡英文總統分擔改革的意志與分工合作，蔡總統沒有提前跛腳的問題。
民進黨立委管碧玲說，她支持賴清德「定於一尊」，為二○二四年捍衛本土政權齊心齊力；但也憂心，如果副總統擔任執政黨主席又是總統候選人，未來與總統在政策面會不會意見不同？主導權在哪邊？會有結構性的緊張，必須依賴互信和自我節制。
一位不具名的民進黨立委分析，賴清德要爭取成為下任總統選舉候選人，當黨主席也合理；民進黨要贏得總統選舉勝利，還是要整合各派系團結，應不至於有架空蔡總統的問題。該立委說，依最新民調，蔡總統的聲望還是很高，賴清德如果要當黨主席，又要成為總統候選人，必須廣納百川，還是需要別人幫忙。
關於內閣改組，民眾黨立法院黨團昨要求內閣總辭以示負責，勿上演二○一八年「敗選者聯盟鬧劇」。內政部長徐國勇因健康因素向行政院請辭，知情人士表示，徐目前復原情況良好，預計今天可出院，但仍未同意接受蘇揆慰留。
民眾黨團總召邱臣遠說，民進黨「氣噗噗」在黨內找戰犯，但蘇揆依然坐在行政院長位子上；蘇內閣應比照行政院前院長江宜樺和賴清德模式，敗選就總辭。副總召賴香伶也說，蔡英文總統就是「最大的戰犯」，蘇揆果斷請辭，這樣的檢討方式，比修選罷法增排黑條款來得快速且讓人民有感。
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