因應國際局勢 蘇揆指示各部會盤整規畫可行方案

民進黨在九合一敗選後持續檢討施政。行政院發言人羅秉成表示，蔡英文總統今召開會議，邀集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及相關部會首長，就整體經濟情勢與政府各項因應方案與相關政策交換意見。

蔡總統會中初步就3面向指示，包含維持經濟成長動能並穩定民生物價、加強照顧弱勢並減輕人民生活負擔、確保整體經濟與金融的穩定。

羅秉成表示，蘇貞昌就會中幾項會議結論，包括維持經濟成長動能、穩定民生物價、照顧弱勢、減低人民負擔、確保整體經濟及金融的穩定等，指示各部會盤整現有資源與規劃可行方案，於近日做進一步討論，以因應國際經濟局勢下的通膨衝擊，以及振興疫後的國內經濟。

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