因應國際局勢 蘇揆指示各部會盤整規畫可行方案
民進黨在九合一敗選後持續檢討施政。行政院發言人羅秉成表示，蔡英文總統今召開會議，邀集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及相關部會首長，就整體經濟情勢與政府各項因應方案與相關政策交換意見。
蔡總統會中初步就3面向指示，包含維持經濟成長動能並穩定民生物價、加強照顧弱勢並減輕人民生活負擔、確保整體經濟與金融的穩定。
羅秉成表示，蘇貞昌就會中幾項會議結論，包括維持經濟成長動能、穩定民生物價、照顧弱勢、減低人民負擔、確保整體經濟及金融的穩定等，指示各部會盤整現有資源與規劃可行方案，於近日做進一步討論，以因應國際經濟局勢下的通膨衝擊，以及振興疫後的國內經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言