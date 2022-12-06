中午稱陳明通很快會下台 高嘉瑜晚間貼合照改口道歉

國安局長陳明通指導的論文頻爆抄襲爭議，曾經是陳明通學生的民進黨立委高嘉瑜今天中午接受網路節目專訪表示，內閣預計年後改組，黨內都有共識，相信他很快就會下台。不過，高嘉瑜晚間在臉書貼出與陳明通合照改口道歉表示，陳明通是嘉瑜授業之師，作為老師，通師一向關懷愛護學生，嘉瑜對師恩沒有或忘，因此對今日新聞造成風波一事，深感抱歉。

針對指稱陳明通很快就會下台，高嘉瑜晚間在臉書發文辯解，稱新聞標題與她受訪語意重點完全不同，特此澄清說明。並對發言所造成的相關誤解與困擾進行深自檢討，更要對陳明通老師在此公開致歉。並再次說明，新聞標題非她的原意。

高嘉瑜表示，今天接受媒體採訪，被問及陳明通局長是否會下台時所做分析回答，是針對整個內閣在未來可能發生改組此一情形，並非針對陳明通個人，而是指內閣為回應人民期盼，可能近期就會有改組動作。

高嘉瑜強調，陳明通是她的授業之師，作為老師，通師一向關懷愛護學生，她對師恩沒有或忘，因此對今日新聞造成風波一事，深感抱歉。

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