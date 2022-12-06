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民進黨擬修法「排黑」 藍委鄭麗文質疑帶風向

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文。 圖/聯合報系資料照
國民黨立委鄭麗文。 圖/聯合報系資料照

民進黨九合一選舉失利，外界指民進黨與黑道關係匪淺是大敗選原因之一，立院民進黨團擬推動選罷法第廿六條修法「排黑」，國民黨立委鄭麗文今質疑，民進黨執政6年來什麼時候不修選罷法，在大家都質疑民進黨黑金、黑道治國的時候提出來，是不是要帶風向？

鄭麗文今在臉書發文指，「為什麼只要跟民進黨扯上邊的黑道，通通都像得到免死金牌，什麼都不必查，只要不作聲，以為大家就會忘記？」她昨天在內政委員會質詢就提過，警界高層自由進出豪宅裡的88會館，被踢爆後，查了一個月都還在「調查中」；但中山分局偵查隊長2019年去69招待所賭牌九，事發後一天火速被懲處，「基層都可以辦很快，高層涉及太多問題所以查不出來？」

鄭麗文說，明明從2017年起就有民眾不斷檢舉，但警政署卻說從2019年到2020年未接獲88豪宅招待所被檢舉色情營業或涉及員警風紀案件，「是警界跟黑道扯上邊所以才查無不法？」

鄭麗文表示，選舉期間蔡英文總統到各地輔選、拜票，背後常有「辣個男人」黃承國伴隨，黃甚至還當國策顧問，民進黨提出選罷法修法卻沒有遏阻自家人有黑道，修法範圍僅限公職人員選舉。

鄭麗文表示，連民進黨立委都說有黑道在黨中央核心了，大家疑惑的是為什麼一個執政黨裡頭這麼多的黑道，在九合一選舉結束之後火速提出選罷法修法、選舉排黑，難道就能阻止自己黨裡面有黑道的事實嗎？

「民進黨就是綠能你不能，好像黑道只會出現在選舉裡一樣」鄭麗文指民進黨縱容黑道涉入政治，「提修法之前，可以先把自己家裡清乾淨嗎？」

國民黨立委鄭麗文。 圖/聯合報系資料照
國民黨立委鄭麗文。 圖/聯合報系資料照

民進黨 黑道 九合一選舉

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