影／「黑、金、槍、毒」不得參選 朱立倫：藍排黑比綠更嚴

民進黨推動公職人員選舉罷免法第26條修法，將公職人員選舉納入「排黑」條款，納「黑、金、槍、毒」，不得登記為候選人參選。對此，國民黨主席朱立倫今天下午出席新竹縣黨部感恩茶會受訪強調，針對排黑條款，國民黨提名標準比民進黨嚴格許多；立委林為洲則支持排黑，還倡議排假論文、排酒駕，要除惡務盡；立委林思銘則認為不應為政黨利益考量修法，暫持保留態度。

朱立倫現身國民黨新竹縣黨部，媒體追問是否會以民進黨標準進行肅清，朱立倫強調「國民黨標準比民進黨嚴格」；他說，國民黨提名標準，排黑條款比民進黨嚴格很多，絕對是清清白白、腳踏實地，呼籲民進黨勿隨意抹黑。

林為洲接受媒體訪問，針對綠營所提公職人員選舉納「黑、金、槍、毒」排黑條款表示支持；他認為只要有判決紀錄 ，就終身不能參選。林為洲說他還會另提2點排入修法，包括被學倫會判論文抄襲確定、假學歷者不得參選；酒駕經判刑確定也不能參選。

林為洲強調要以最高道德標準排黑、排金、排毒、排槍、排假（學歷、排酒駕），他認為要除惡務盡、做到位，會提出更嚴厲版本修法。

林思銘持相反態度，他認為對於過去有前科或犯罪紀錄者，浪子回頭想競選公職服務選民且獲認同，沒有必要剝奪憲法上賦予可以被選舉的權利。他認為民進黨在敏感時刻提出排黑條款，針對性明顯，他呼籲民進黨勿因在這次在9合1選舉挫敗，就把過去建立的民主法治制度廢除，不要只為自己政黨利益考量而倉促修法，對此林思銘持保留態度。

朱進一步表示，國民黨提名對的人，實實在在、好好做事，才是最好候選人，他當場以順利連任的新竹縣長楊文科為最佳範例，獲得現場近百位黨提名當選同志、中常委、中央委員、中評委及黨代表一致喝采認同。

朱立倫說，國民黨絕對是愛台灣的政黨，不走極端路線，與世界交往，親美也親民主自由；還要與大陸和平相處，不製造任何衝突與戰爭，就是國民黨最重要的路線。 立委林思銘（左1）對綠營所提公職人員選舉納「黑、金、槍、毒」排黑條款持保留態度。記者王淑君／攝影 國民黨主席朱立倫今天下午現身新竹縣黨部，針對公職人員選舉納入「排黑」條款，朱強調「國民黨標準比民進黨嚴格」。記者王淑君／攝影 立委林為洲針對綠營所提公職人員選舉納「黑、金、槍、毒」排黑條款表示支持，他並將提出更嚴厲版本修法。記者王淑君／攝影 國民黨主席朱立倫今天下午出席新竹縣黨部感恩茶會。記者王淑君／攝影

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