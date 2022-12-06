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蔡總統接見愛荷華州州長：打造民主晶片永續供應鏈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今（6）日上午接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今（6）日上午接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天在總統府接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團。蔡總統表示，經濟安全是國家安全跟區域安全的重要支柱，台灣有能力也有意願加強與民主夥伴之間的合作，共同維護生活方式，一起打造民主晶片的永續供應鏈。

蔡總統說，這是李睿德第3次訪台，也是疫情後首次出訪，不僅展現台灣與愛達荷州深厚情誼，也對台美關係深化意義重大。長期以來，台灣與愛達荷州關係十分密切，是彼此重要的經貿夥伴，愛達荷州在綠能、半導體、航太、創新產業擁有卓越的技術與發展；這些領域也與台灣推動的方向不謀而合，這幾年來台灣的政府積極推動6大核心戰略產業，持續加強產業韌性以及國際供應鏈的安全。

蔡總統表示，樂見總部在愛達荷州的美光科技近期宣布加碼投資台灣，繼續擴大台灣分公司的規模與人力，並相信經濟安全是國家安全跟區域安全的重要支柱，台灣有能力也有意願加強與民主夥伴之間的合作，共同維護生活方式，一起打造民主晶片的永續供應鏈。

蔡總統指出，尤其目前正處於後疫情、世界秩序快速變化的階段，不僅面臨供應鏈重組的挑戰、極端氣候威脅，也共同面對全球威權主義的持續擴張。這幾年國際社會愈來愈把台灣的民主及安全視為國際秩序和平穩定的關鍵，藉這個機會，她要特別謝謝美國政府、國會多次強調對台灣安全承諾堅若磐石，並且公開重申對台海和平穩定的重視。

李睿德表示，自1984年台灣與愛達荷州首次簽署相關協議後，總共經歷6任州長，對台灣的關切與合作都是非常一致的，無論是哪個黨執政都一樣，是長期友誼關係。愛達荷州與台灣有38年的深厚友誼，滿40年時會盛大慶祝，不只是長久的友誼，更是因為長年的經營，讓雙邊人民創造雙贏、互利互惠。

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