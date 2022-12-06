15年未修法 婦幼團體立法院陳情菸害防制法修法延宕

行政院長蘇貞昌視為最重要的國民健康法案，15年未修法的菸害防制法，在立法院卡在委員會，立法進度裹足不前，婦幼社福團體擔憂立法延宕，今天動員200位來自各行各業關心法案的民眾，在立法院外吹響求生哨，希望用哨聲喚醒立委重視這項修法。

陳情民眾抱怨，民生法案在立法院幾乎停擺，就是執政團隊這次選舉被下架的主因。台灣飽受二手菸危害，婦幼社福團體以行動劇表演加護病房，諷刺關係國民健康權益的菸防法躺在病床上，奄奄一息，病況危急，必須進行心肺復甦術搶救。

發起這次行動的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，為了下一代的健康，她一直戮力推動全面禁售紙菸，若無法一蹴可及，那就應該趕緊推動新一代的菸害防制法，好讓國民健康能有更與時俱進的保護力。

民眾陳情由國民黨立委李德維代表接受，他說，人民的健康權益不容忽視，菸害防制法的修法刻不容緩。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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