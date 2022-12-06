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議事攻防穩人緣佳 曾銘宗將連任藍黨團總召備戰大選

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今改選幹部登記截止，在黨內委員默契下總召職位僅由現任總召曾銘宗一人登記，幾乎確定連任明年總召。圖／報系資料照片
國民黨立法院黨團今改選幹部登記截止，在黨內委員默契下總召職位僅由現任總召曾銘宗一人登記，幾乎確定連任明年總召。圖／報系資料照片

國民黨立法院黨團今改選幹部登記截止，在黨內委員默契下總召職位僅由現任總召曾銘宗一人登記，預計在12月8日投票日時，曾銘宗將自然當選、成為2024總統大選前一年的「備戰」總召，主導藍營立法院監督與立法節奏。

而下會期的黨團書記長則由現任首席副書記長謝衣鳳出任，首席副書記長由登記的國民黨立委游毓蘭、林思銘兩人在投票日當天選出。

國民黨立委及黨團人士都表示，曾銘宗具專業及政治敏銳度，數度擔任選舉年的立院大黨鞭，都能在穩固推進議題同時也避免失分，在和候選人及立委同僚上的搭配上，也在這次勝選展現協調力和好人緣。

2020年被國民黨列為不分區首位的曾銘宗是財經專業，曾任金管會主委等財經要職，行政歷練及立院經驗豐富。

有黨團人士表示，曾銘宗對外熟悉國會議事攻防，重大議案及杯葛都能抓穩時機，對內則是帶領黨團進行更多政策及議題準備，為不管是選舉或是監督行政權力運作提供能量。

據指出，總統立委大選除了因區域立委要顧選區，較難擔任總召，曾銘宗和其他委員們的良性互動，以及幾次選舉期的表現都受肯定，因此藍委們此次都算有共識，將2024「大選總召」重任交給曾銘宗，就由曾銘宗一人登記，投票日當天很可能對於連任總召就是鼓掌通過，至於首席副書記長的競選則看當天會否有推派共識，若沒有則再舉行投票決定。

黨團成員也說，黨團過去半年多就開了120多場記者會，有政治攻防也有政策研究，跟過往主力即時回應較為不同，黨團培養出類似「平台」功能，供黨籍立委甚至候選人發揮，曾銘宗對於用數據或事實向民眾說明政策內涵，以及表達態度，都有一套，接下來也會全力支持委員們聚焦重大公眾事務。

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