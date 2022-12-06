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陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

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陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國安局長陳明通深陷指導學生的論文頻爆抄襲爭議，民進黨立委高嘉瑜預言，相信陳明通很快就會下台。本報資料照
國安局長陳明通深陷指導學生的論文頻爆抄襲爭議，民進黨立委高嘉瑜預言，相信陳明通很快就會下台。本報資料照

政壇論文門爭議延燒，國安局陳明通台大國發所指導學生論文備受關注，繼前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦的論文被台大認定涉嫌抄襲，撤銷碩士學位後，又爆出陳明通指導9名學生論文雷同。曾經是陳明通學生的民進黨立委高嘉瑜今天表示，內閣預計年後改組，黨內都有共識，一個國安局長沒有信度，相信陳明通很快就會下台。

陳明通指導的論文陸續被認定涉嫌抄襲，高嘉瑜今天接受網路節目專訪表示，她是陳明通指導的學生其中之一，當初台大法律系畢業後報考國發所一般生，雖然找陳明通擔任指導教授是因為陳跟綠營關係比較好，但自己是閉關寫論文，沒有抄襲。

高嘉瑜認為，陳明通指導論文接連被爆出抄襲，對民進黨而言是不定時炸彈，因為黨內許多人念台大國發所，可能造成滿大的影響，應該要趕快處理，統一說明。

針對陳明通去留問題，民進黨內有不同聲音，有人認為應該認真思考陳明通去留問題，有人則認為，陳明通去留是蔡總統的職權，不該干涉。

高嘉瑜表示，內閣已經要啟動改組，牽一髮動全身，國安局長又是很重要的位置，但黨內都已經有共識，不用擔心，相信陳明通很快就會下台。

陳明通 國安局 台大 高嘉瑜

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