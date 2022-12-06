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綠登記選台南議長 郭信良：有人違背總統意思

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會議長郭信良指稱總統蔡英文肯定他的表現，有交代保持現狀。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會議長郭信良指稱總統蔡英文肯定他的表現，有交代保持現狀。記者鄭惠仁／攝影

一直未公開表態連任台南市議會議長的郭信良，今天已向國民黨團表示要選議長，他指蔡英文總統肯定他的表現，有交代保持現狀，但民進黨有議員登記參選議長，是不甩總統，和小英的意思相違背。

民進黨台南市議會黨團林志展表示，沒有接到任何指示，上月30日新黨團成立並決議接受正副議長參選登記是採共識決，選舉不是一廂情願、私相授受的事，支持者也無法接受。

國民黨台南市議會黨團今天成立新黨團，並討論正副議長選舉事宜，開會前，黨團發言人蔡育輝去問郭信良是否要連任議長，郭給予肯定答覆。

郭接受媒體訪問時表示，蔡英文因他4年來促進府會和諧，並推動市政，且和各政黨的關係做得不錯，有交代，希望能維持現狀。但民進黨卻有人登記參選議長，明顯表示總統跛腳，不甩總統，除了違背總統的意思，也走偏了領導中心的意思。

郭信良說，登記選議長是個人行為，總統的意思都敢違背，予以尊重，現在的心情是「該你的就是你的，不是你的，爭也沒用。」

對於美麗島電子報董事長吳子嘉在直播節目上，針對學甲槍擊案，爆料民進黨中執委郭再欽在檢察官傳喚時，指郭信良叫人開槍，郭信良回應說，無稽之談，連3歲小孩都不會相信，已控告吳子嘉誹謗。

郭信良 民進黨 蔡英文

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