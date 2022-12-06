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李四川接副巿長讚蔣萬安態度誠摯 交接民間企業職務中

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安曾與前行政院秘書長李四川（右）合體頂著風雨用車隊掃街拜票。記者邱德祥／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安曾與前行政院秘書長李四川（右）合體頂著風雨用車隊掃街拜票。記者邱德祥／攝影

高雄市前副市長李四川同意出任台北市副市長一職，過程反轉，據瞭解，藍營高層近來著急，連番遊說，最後蔣萬安還出動「孕妻」一同拜訪，眼見懷孕者也登門，最終打動李四川，目前李四川也在處理民間企業職務交接。而另一位遭點名副市長人選的立委林奕華未回應，不過蔣萬安辦公室說人事確定後會再宣布。

李四川出身台北市政府工務基層，歷任北市衛工處長、新工處長，光是在台北市工務局就服務25年，而後轉任台北縣工務局長、台北縣副縣長，且歷任行政院祕書長、國民黨祕書長，也曾任新北市及高雄市副市長，更曾襄助前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等人，黨政經歷與市政經歷豐厚。

據瞭解，蔣萬安當選後，多次邀李四川進市府團隊，但李四川因已淡出政壇，正在擔任宏國關係企業執行長，因此多次婉拒，甚至建議蔣萬安要找年輕團隊，別找老面孔，但近日蔣萬安再提「悶飯說」，台北市長柯文哲酸說「會變稀飯。」藍營高層著急，連番遊說李四川，蔣萬安甚至出動「孕妻」一同拜訪，眼見懷孕者也登門，最終打動李四川。

李四川表示，目前正在處理宏國關係企業執行長的職務交接，李四川今也不再否認成為副市長一此事，僅說「人士的事情交給蔣萬安宣布比較好。」但大讚，「蔣萬安雖然年輕，但很沉著，態度也很誠摯」。

另外，台北市人口跌破250萬，因人口減少，剩兩位副市長職缺。除了李四川成為副市長，目前也傳出另位副市長擬邀林奕華擔任，林奕華截稿前未回應；不過蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，人事問題都在徵詢中，確認後會對外公布。

李四川 蔣萬安 台北市長

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