柯文哲搭機被爆VIP耍特權 王世堅稱露馬腳 北市：空穴來風
台北市長柯文哲剛結束訪日行程，不過被爆出下機時向航空公司要求VIP專車接送，挨批是濫用特權。對此，台北市議員王世堅今受訪時表示，柯文哲的行為在他8年任期畫下了「特權市長」的註腳，在任期結束前露出馬腳，懶得演、不裝了。北市觀傳局長劉奕霆回應，此爆料子虛烏有、完全是空穴來風。
劉奕霆說，航空公司在桃園機場跟市府團告知，因為在落地的時候，離出關的地方比較遠，因此是航空公司表示主動提供接駁車。
網紅四叉貓日前爆料，指台北市長柯文哲的清廉形象都是假的，踢爆柯上周出訪沖繩，一行人下機突然要求VIP服務，還放上工作人員對話紀錄，指柯要求VIP不能跟一般乘客搭同一班接駁車，質疑柯市長等人插隊包車。
王世堅今出席民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農的競選主視覺公布記者會。他會後受訪時說，「真的假不了、假的真不了」，柯文哲到現在第8年任期結束前就露出原形，讓他感到意外。
王世堅說，柯文哲要演就演全套，如果想要這種特權，一開始就明講，當了8年了清官，到最後才用特權，這次行為已經為他整個8年任期畫下了註腳，就是「柯文哲你是個特權市長」，他很糟糕也懶得演、不裝了，把本性都露出來。
王世堅表示，過去至少還認為柯文哲不至於那麼差，以平民自居，沒想到他現在官僚，連這樣小特權也要耍，整個露出馬腳。
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