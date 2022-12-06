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柯文哲搭機被爆VIP耍特權 王世堅稱露馬腳 北市：空穴來風

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北即時報導
台北市議員王世堅出席民進黨立委參選人吳怡農的競選主視覺公布記者會。記者鍾維軒／攝影
台北市議員王世堅出席民進黨立委參選人吳怡農的競選主視覺公布記者會。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲剛結束訪日行程，不過被爆出下機時向航空公司要求VIP專車接送，挨批是濫用特權。對此，台北市議員王世堅今受訪時表示，柯文哲的行為在他8年任期畫下了「特權市長」的註腳，在任期結束前露出馬腳，懶得演、不裝了。北市觀傳局長劉奕霆回應，此爆料子虛烏有、完全是空穴來風。

劉奕霆說，航空公司在桃園機場跟市府團告知，因為在落地的時候，離出關的地方比較遠，因此是航空公司表示主動提供接駁車。

網紅四叉貓日前爆料，指台北市長柯文哲的清廉形象都是假的，踢爆柯上周出訪沖繩，一行人下機突然要求VIP服務，還放上工作人員對話紀錄，指柯要求VIP不能跟一般乘客搭同一班接駁車，質疑柯市長等人插隊包車。

王世堅今出席民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農的競選主視覺公布記者會。他會後受訪時說，「真的假不了、假的真不了」，柯文哲到現在第8年任期結束前就露出原形，讓他感到意外。

王世堅說，柯文哲要演就演全套，如果想要這種特權，一開始就明講，當了8年了清官，到最後才用特權，這次行為已經為他整個8年任期畫下了註腳，就是「柯文哲你是個特權市長」，他很糟糕也懶得演、不裝了，把本性都露出來。

王世堅表示，過去至少還認為柯文哲不至於那麼差，以平民自居，沒想到他現在官僚，連這樣小特權也要耍，整個露出馬腳。

台北市長柯文哲日前為推廣悠遊卡及疫後觀光，前往沖繩進行交流訪問行程。記者季相儒／攝影
台北市長柯文哲日前為推廣悠遊卡及疫後觀光，前往沖繩進行交流訪問行程。記者季相儒／攝影

柯文哲 台北市長 王世堅

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