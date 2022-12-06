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審計部報告被行政部門當塑膠？ 審計長：20%沒落實改善

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
審計長陳瑞敏上午列席立法院報告中華民國110年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備諮詢。記者曾吉松／攝影
審計長陳瑞敏上午列席立法院報告中華民國110年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備諮詢。記者曾吉松／攝影

台灣民眾黨立委張其祿今天表示，審計部是監督、預警政府非常重要的機關，過去時常提出報告提醒政府許多問題，卻被行政部門當成塑膠，這是造成執政黨在九合一地方選舉大敗的原因，審計長陳瑞敏說明，審計部提出的報告都有所本，但是行政部門大約有20%沒有落實改善。

立法院會今天邀請陳瑞敏列席報告「中華民國110年度中央政府總決算審核報告案」審核經過，張其祿諮詢時詢問，審計部如何看待民進黨在九合一地方選舉大敗，是否與執政黨推動的政策跟民眾的生活脫鉤有關，陳瑞敏僅說，「這個部分我們尊重民眾的選擇」。

張其祿說，審計部作為監督、預警政府非常重要的機關，過去曾經針對防疫、高房價、高物價、少子化等議題提出決算報告，提醒政府很多事情，但是行政部門總是認為審計部沒有很嚴謹、覺得不是事實，陳瑞敏則說，審計部提出的意見都會有所本，並且都著眼於改善跟未來。

張其祿指出，根據審計部提出的決算審核報告，很多問題都是一而再、再而三地提醒政府，包括在債務、少子化、長照、紓困振興等議題，同樣的問題一直存在，但是行政部門把這些報告當成塑膠，「你們早就發覺問題，可是他們不認為是問題，我覺得才是關鍵所在」。

張其祿還說，台灣有很好的審計部，有那麼多同仁兢兢業業地提示這些問題，可是行政部門好像都不管，難道真的要前往監察院糾正、糾舉他們。

陳瑞敏表示，審計部提出報告會追蹤改善的情形，「差不多有20%沒有落實，會有這樣的現象」，他們了解各機關有各種方面的困難，包括少子化、毒品、長照等都很重要，審計部會鍥而不捨地要求行政部門改善。

張其祿認為，審計部已經善盡提醒的責任，但是政府部門不聽，結果就是被民意打一巴掌，希望政府能夠聽得進去，不要再誣衊審計部，「我講白了，政府一直說審計部不行、不嚴謹，我覺得這真的是問題」。

張其祿 少子化

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