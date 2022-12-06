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民進黨清君側 游智彬：173部隊擁護陳明通 稍一不小心蔡英文恐倒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
游智彬今表示，陳明通有173個學生組成部隊擁護他，民進黨要清君側很難，可能會不小心讓蔡英文總統也倒。圖／游智彬提供
游智彬今表示，陳明通有173個學生組成部隊擁護他，民進黨要清君側很難，可能會不小心讓蔡英文總統也倒。圖／游智彬提供

桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲遭台大撤銷學位，檢舉者新黨中壢議員候選人游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，而藍、綠陣營也對國安局陳明通開炮，要陳下台，游表示，陳有173個學生組成部隊擁護他，民進黨要清君側很難，可能會不小心讓蔡英文總統也倒。

鄭文燦論文仍在發酵，游今指出，藍、綠營都在對陳開炮說陳敗壞道德觀瞻、貴為國安局長要下台。但陳會下台、陳想下台嗎？蔡英文會同意嗎？陳利用台大國發所這塊招牌，30年培養173個碩博士生，就是他的173部隊，這部隊建立權力防火牆、護城河、護城牆，牆能推倒、河能跨過、防火牆能衝破嗎？

游強調，173部隊會緊緊包圍他，有報社總編輯、高官鄭文燦及新竹前市長林智堅等，這些台灣青年才俊被陳染壞，更緊緊擁護陳，所以蔡叫陳下台關係著173部隊權力結構，若民進黨要清君側很難，一清不小心蔡也倒了，蔡怎會輕易讓陳下台，除非陳良心發現，不過這些人良心被狗吃了，怎會良心發現。

游也呼籲，希望台灣媒體、人民要有良知，讓學術道德重回乾淨，來想想陳這樣的人在社會，是大家讓陳存在，還是陳慢慢腐化，缺乏監督機制，希望老百姓能想想。

蔡英文 國安局 鄭文燦 陳明通

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