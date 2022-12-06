農曆年前再發十倍券大紅包？審計長：國家財政須持穩

媒體人周玉蔻昨拋出政府農曆年前發放十倍券的建議，行政院僅稱「各方聲音都願參考」，引發各界熱議。審計部審計漲陳瑞敏今天在立法院備詢時表示，國發會已經否認消息，而且國家債務緩緩上升，須持穩國家財政。

陳瑞敏今天列席立法院總決算審核報告並備質詢，國民黨立委游毓蘭質詢時表示，政府歲出成長不能超過歲入成長，但今年已經超過，現在又傳出要發放十倍券，政府財政能否足夠因應。

游毓蘭表示，按照財政部長蘇建榮說法，今年政府財政紀律已經不及格，事實上，政府也沒有多餘的錢發放十倍券。

陳瑞敏回應，有看到媒體報導十倍券的消息，國發會已經出來否認，目前國家財政還是需要持穩。

商品推薦