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陳椒華再批鍾東錦違法盜取砂石 「審計部好像在睡覺」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
審計長陳瑞敏上午列席立法院報告中華民國110年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢。記者曾吉松／攝影
審計長陳瑞敏上午列席立法院報告中華民國110年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢。記者曾吉松／攝影

時代力量立委陳椒華今天表示，昨天是國際土壤日，台灣的土壤現在被挖埋得亂七八糟，尤其苗栗縣議會議長、苗栗縣長當選人鍾東錦的多筆土地都有違法開挖、盜取砂石的情形，質疑審計部好像在睡覺，審計部審計長陳瑞敏則回應，審計部都有依法移送監察院及檢調單位。

立法院會今天邀請陳瑞敏列席報告「中華民國110年度中央政府總決算審核報告案」審核經過，陳椒華諮詢時指出，國產署從去年7月開始清理被佔用的國有地，「結果越清到現在被佔用越多」，主要的原因就是沒有重罰、不敢提告，而且其他公部門也都有管理國有地的責任。

陳椒華質疑，國有地被佔用的情形很嚴重，全國更有超過千家違法的農地超商，業者甚至要求「違法合法化」，詢問審計部是否徹查。陳瑞敏說，審計部每年都有在查，現在國有地被佔用的面積，大約有2萬公頃左右，審計部持續密切注意，並且會依法行政。

陳椒華詢問，鍾東錦的多筆農地都有違法開挖、盜取砂石的情形，如果內政部發現變異點，審計部是否可以公布地號，陳瑞敏則說，「這個部分我們會和內政部要求」。

陳椒華表示，現在內政部已經在著手進行調查，審計部應該要求所有單位公布變異點，至少要有去識別化的公布，這樣才可以遏止地主違法埋廢棄物或者租借給別人，審計部必須追究中央部會、地方政府的行政疏失。

陳椒華批評，昨天是國際土壤日，台灣的土地現在被挖埋得亂七八糟，但是審計部好像在睡覺，「審計長你要不要負責」，陳瑞敏回應，審計部都有依照規定移送監察院及檢調單位。

陳椒華還說，全國有近百家砂石場違法擴建，而且很多都跟黑道有關，現在政府在說黑道不能參選，但是很多砂石場都具有黑道背景，或者黑影重重，如果讓違法的砂石場就地合法化，「可能會有更多鍾東錦們出現，或者更多農地會遭殃」，因為業者挖完以後再去申請合法就好了。 

陳瑞敏強調，「這個部分不應該是這樣」，應該要按照國家的規定，絕對不能便宜行事，或者透過修法合法化，審計部都有在注意相關情形。

陳椒華 砂石 國有地

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