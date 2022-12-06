快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德現身被問選黨主席當沒聽到 英系立委喊支持

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
副總統賴清德（前排中）今天到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排中）今天到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動。記者林伯驊／攝影

副總統賴清德是否參選民進黨主席備受矚目，賴的辦公室昨天表示勸進聲很多，還未決定；今天賴清德到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動，到場、以及離去時，媒體多次大喊「是不是要選黨主席」、「有沒有和蔡總統說要選黨主席」，賴都沒有停下腳步回答，全程也不受訪。

賴清德約10點多抵達嘉市城隍廟，縣長翁章梁、立委王美惠、蘇巧慧及市長候選人李俊俋陪進場，媒體記者大喊「副總統是不是有意參選民進黨黨主席」、「副總統有向蔡總統表達要選黨主席嗎」，他僅往媒體看了一眼，仍持續往前走。

賴清德活動結束離去時，媒體再問「是不是決定要選黨主席」，他只一邊將口罩戴上，依然沒有回應。

屬英系的嘉義縣長翁章梁受訪說，黨主席人選應該要尋求黨內最大的共識，能讓未來的黨，在敗選做檢討，進而為未來立委和總統選戰衝刺，所以這次最好的黨主席產生方式，是以黨內最大的共識來協調。

至於個人是否支持賴清德？翁章梁說，「我想都好，目前報紙提出的人選，大概都是黨內認為可以領導民進黨的人」，只要黨內協調出最大共識，大家認為誰應該出來領導黨，都應責無旁貸。

英系立委王美惠說，賴清德是黨內很好的領導人，若能當黨主席，百分之百支持，黨內一定也能讓不同的聲音來發聲，這次選舉是對民進黨失望，但民進黨是會反省的政黨，「尤其賴清德若帶領民進黨，我相信可以更好，台灣會更好」。

民進黨嘉市長候選人李俊俋說，對誰參與選主席，都樂觀其成，自己現在最重要工作，就是把嘉義市長這個任務選完，讓嘉市進步的發展。

副總統賴清德（前排右）今天到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右）今天到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德今天到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動，避談黨主席選舉看法。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德今天到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動，避談黨主席選舉看法。記者林伯驊／攝影

民進黨 賴清德 翁章梁

延伸閱讀

持續勸進賴清德選黨主席？綠委許智傑：要有領袖魅力

傳賴清德要選黨主席 陳其邁：維持選務公正不評論

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

賴清德確定參選黨主席？賴辦：目前尚未決定

相關新聞

農曆年前再發十倍券大紅包？審計長：國家財政須持穩

媒體人周玉蔻昨拋出政府農曆年前發放十倍券的建議，行政院僅稱「各方聲音都願參考」，引發各界熱議。審計部審計漲陳瑞敏今天在立...

審計部報告被行政部門當塑膠？ 審計長：20%沒落實改善

台灣民眾黨立委張其祿今天表示，審計部是監督、預警政府非常重要的機關，過去時常提出報告提醒政府許多問題，卻被行政部門當成塑...

坐轎的同時抬轎 賴清德若當民進黨主席 對2024選情恐非好事

副總統賴清德已是綠營的準王者，所以他欠缺的是一位造王者，輔佐他順利登上總統大位，當然，賴清德自己可以身兼造王者，問題是，這對他和民進黨立委的選情能加分嗎？

柯文哲搭機被爆VIP耍特權 王世堅稱露馬腳 北市：空穴來風

台北市長柯文哲剛結束訪日行程，不過被爆出下機時向航空公司要求VIP專車接送，挨批是濫用特權。對此，台北市議員王世堅今受訪...

民進黨清君側 游智彬：173部隊擁護陳明通 稍一不小心蔡英文恐倒

桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲遭台大撤銷學位，檢舉者新黨中壢議員候選人游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，而藍、綠陣營也對國安...

陳椒華再批鍾東錦違法盜取砂石 「審計部好像在睡覺」

時代力量立委陳椒華今天表示，昨天是國際土壤日，台灣的土壤現在被挖埋得亂七八糟，尤其苗栗縣議會議長、苗栗縣長當選人鍾東錦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。