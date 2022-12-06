賴清德現身被問選黨主席當沒聽到 英系立委喊支持
副總統賴清德是否參選民進黨主席備受矚目，賴的辦公室昨天表示勸進聲很多，還未決定；今天賴清德到嘉義市城隍廟出席廟誌發表活動，到場、以及離去時，媒體多次大喊「是不是要選黨主席」、「有沒有和蔡總統說要選黨主席」，賴都沒有停下腳步回答，全程也不受訪。
賴清德約10點多抵達嘉市城隍廟，縣長翁章梁、立委王美惠、蘇巧慧及市長候選人李俊俋陪進場，媒體記者大喊「副總統是不是有意參選民進黨黨主席」、「副總統有向蔡總統表達要選黨主席嗎」，他僅往媒體看了一眼，仍持續往前走。
賴清德活動結束離去時，媒體再問「是不是決定要選黨主席」，他只一邊將口罩戴上，依然沒有回應。
屬英系的嘉義縣長翁章梁受訪說，黨主席人選應該要尋求黨內最大的共識，能讓未來的黨，在敗選做檢討，進而為未來立委和總統選戰衝刺，所以這次最好的黨主席產生方式，是以黨內最大的共識來協調。
至於個人是否支持賴清德？翁章梁說，「我想都好，目前報紙提出的人選，大概都是黨內認為可以領導民進黨的人」，只要黨內協調出最大共識，大家認為誰應該出來領導黨，都應責無旁貸。
英系立委王美惠說，賴清德是黨內很好的領導人，若能當黨主席，百分之百支持，黨內一定也能讓不同的聲音來發聲，這次選舉是對民進黨失望，但民進黨是會反省的政黨，「尤其賴清德若帶領民進黨，我相信可以更好，台灣會更好」。
民進黨嘉市長候選人李俊俋說，對誰參與選主席，都樂觀其成，自己現在最重要工作，就是把嘉義市長這個任務選完，讓嘉市進步的發展。
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