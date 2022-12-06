陳明通指導論文一魚九吃 游智彬批對台危害大

桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲遭台大撤銷學位，檢舉者新黨中壢議員候選人游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，游秀出3學生用同一數據及研究方法，僅稍微改一些內容，完全違反台大不可分割研究成果規定。國安局長陳明通將台大國發所當攀升權貴捷徑，連資深媒體人陳鳳馨都曾被問要不要去念，只要簡單填資料就可取得學位，痛批陳對台危害大。

鄭文燦論文抄襲發酵，游指出，不是要指責學生，因為學生無辜也不希望牽扯他們，但這9本最大問題不僅是抄襲，他秀出3個學生用同一分數據、研究方法，僅改變部分內容，3本分別為香港居民對香港特首及公務員的信任、香港居民對香港媒體信任的變數分析、香港居民對立法會及立法院的信任變遷研究。

游批，台大學術倫理有說明，不可以分割研究成果，陳明通一分讓8、9個人畢業，這不是分割什麼才是分割，要嚴格指控陳怎可這樣指導，學生要寫論文最難的就是第1年，要摸索要用什麼研究方法、質性的還是數據分析，撞牆期陳沒讓學生經歷，如何培養具備獨立研究的學生。

游說，先前陳鳳馨也被問要不要去念，可見陳為了讓更多人當他學生，可能連研究計畫、報告都幫忙寫好，填上一些資料，就可以迅速的拿到學位。

「更惡劣的是陳明通不斷應用台大制度巧門，幫學生量身訂做」游強調，台大有規範這人具備研究潛力，就可碩士讀一年後跳博士，不用寫論文，包含報社總編輯、立委等，讓這些人不用拿到碩士學位，直接讀博士。

游斥，陳不僅壞還踐踏學術良知、人類文明底線，是個徹頭徹尾利己者，把台大國發所當成自己攀升權貴的捷徑，陳對台灣社會帶來很大危害，人民要想清楚。 游秀出3學生用同一數據及研究方法，僅稍微改一些內容，完全違反台大不可分割研究成果規定。圖／游智彬提供

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