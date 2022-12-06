快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳明通指導論文一魚九吃 游智彬批對台危害大

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦論文抄襲，游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，批陳明通不僅壞還踐踏學術良知、人類文明底線，是個徹頭徹尾利己者。圖／游智彬提供
鄭文燦論文抄襲，游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，批陳明通不僅壞還踐踏學術良知、人類文明底線，是個徹頭徹尾利己者。圖／游智彬提供

桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲台大撤銷學位，檢舉者新黨中壢議員候選人游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，游秀出3學生用同一數據及研究方法，僅稍微改一些內容，完全違反台大不可分割研究成果規定。國安局長陳明通將台大國發所當攀升權貴捷徑，連資深媒體人陳鳳馨都曾被問要不要去念，只要簡單填資料就可取得學位，痛批陳對台危害大。

鄭文燦論文抄襲發酵，游指出，不是要指責學生，因為學生無辜也不希望牽扯他們，但這9本最大問題不僅是抄襲，他秀出3個學生用同一分數據、研究方法，僅改變部分內容，3本分別為香港居民對香港特首及公務員的信任、香港居民對香港媒體信任的變數分析、香港居民對立法會及立法院的信任變遷研究。

游批，台大學術倫理有說明，不可以分割研究成果，陳明通一分讓8、9個人畢業，這不是分割什麼才是分割，要嚴格指控陳怎可這樣指導，學生要寫論文最難的就是第1年，要摸索要用什麼研究方法、質性的還是數據分析，撞牆期陳沒讓學生經歷，如何培養具備獨立研究的學生。

游說，先前陳鳳馨也被問要不要去念，可見陳為了讓更多人當他學生，可能連研究計畫、報告都幫忙寫好，填上一些資料，就可以迅速的拿到學位。

「更惡劣的是陳明通不斷應用台大制度巧門，幫學生量身訂做」游強調，台大有規範這人具備研究潛力，就可碩士讀一年後跳博士，不用寫論文，包含報社總編輯、立委等，讓這些人不用拿到碩士學位，直接讀博士。

游斥，陳不僅壞還踐踏學術良知、人類文明底線，是個徹頭徹尾利己者，把台大國發所當成自己攀升權貴的捷徑，陳對台灣社會帶來很大危害，人民要想清楚。

游秀出3學生用同一數據及研究方法，僅稍微改一些內容，完全違反台大不可分割研究成果規定。圖／游智彬提供
游秀出3學生用同一數據及研究方法，僅稍微改一些內容，完全違反台大不可分割研究成果規定。圖／游智彬提供

台大 論文抄襲 游智彬 陳明通

延伸閱讀

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

綠營連爆抄襲 藍委：民進黨應自清論文

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

藍營籲台大清查陳明通門生173篇論文 須經檢舉舉證才調查

相關新聞

農曆年前再發十倍券大紅包？審計長：國家財政須持穩

媒體人周玉蔻昨拋出政府農曆年前發放十倍券的建議，行政院僅稱「各方聲音都願參考」，引發各界熱議。審計部審計漲陳瑞敏今天在立...

審計部報告被行政部門當塑膠？ 審計長：20%沒落實改善

台灣民眾黨立委張其祿今天表示，審計部是監督、預警政府非常重要的機關，過去時常提出報告提醒政府許多問題，卻被行政部門當成塑...

坐轎的同時抬轎 賴清德若當民進黨主席 對2024選情恐非好事

副總統賴清德已是綠營的準王者，所以他欠缺的是一位造王者，輔佐他順利登上總統大位，當然，賴清德自己可以身兼造王者，問題是，這對他和民進黨立委的選情能加分嗎？

柯文哲搭機被爆VIP耍特權 王世堅稱露馬腳 北市：空穴來風

台北市長柯文哲剛結束訪日行程，不過被爆出下機時向航空公司要求VIP專車接送，挨批是濫用特權。對此，台北市議員王世堅今受訪...

民進黨清君側 游智彬：173部隊擁護陳明通 稍一不小心蔡英文恐倒

桃園市長鄭文燦碩士論文抄襲遭台大撤銷學位，檢舉者新黨中壢議員候選人游智彬今再說明一魚九吃的9本論文，而藍、綠陣營也對國安...

陳椒華再批鍾東錦違法盜取砂石 「審計部好像在睡覺」

時代力量立委陳椒華今天表示，昨天是國際土壤日，台灣的土壤現在被挖埋得亂七八糟，尤其苗栗縣議會議長、苗栗縣長當選人鍾東錦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。