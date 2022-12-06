黃承國自請調查 吳怡農：樂觀其成

民進黨台北市中山、北松山立委參選人吳怡農陷黑道疑雲，民進黨中常委黃承國還曾被批是「邪惡派系」。吳怡農今出席活動受訪時說，對於黃承國自請黨內調查樂觀其成，也盼國民黨也用同樣標準看自己。

吳怡農今公布競選主視覺，並邀請台北市議員王世堅與邱威傑出席。吳怡農受訪時表示，黃承國自請黨中央調查，希望國民黨效仿跟進。

吳怡農說，黃承國受到社會質疑，他希望被放大鏡檢視，若有對不起大家的地方就必須負責，若需還他清白希望他能被尊重，對於他自請調查，黨內會檢討流程，自己則樂觀其成，希望國民黨的朋友們用同樣的標準看看自己。

王世堅表示，其實好人、壞人很難界定，「國民黨幾十年來，每一個都說他是好人，國民黨每一位參政者都說他是好人，好人一大堆，一起幹壞事」

「我佩服黃承國這勇氣。」王世堅說，黃承國勇敢自清，還要求黨內成立調查小組，針對他個人30年來從基層參與民進黨到現在為止，他有沒有不法運用政治手段，這些會經過徹底調查，希望社會尊重調查結果，也肯定黃承國的勇氣。

王世堅指出，憲法賦予台灣公民參政權利，民進黨無法第一時間拒絕有過江湖經驗而從良踏入民主運動的人，但是黃承國必須清楚交代並接受調查，這是非常正面的。

邱威傑則說，吳怡農幾天在社群平台上發文，相當有政治高度，提到法律上不管是更生人還是過去有什麼背景，只要公民權沒有被褫奪，他要參與政治是沒有任何問題的，法律允許他做這件事、憲法支持他這樣的人權。

邱威傑表示，不管是民進黨或國民黨，內部有些不良分子，不只是法律問題，同時也是政治問題，要用政治高度去解決，黃到底是不是好人，如果要把他過去幾十年人生一一檢視，加分、扣分，小時候有沒有作弊，還是最近有沒有扶老太太過馬路，全加總起來他是不是好人的，真的沒辦法回答這問題。

邱威傑說，黃承國是好人、壞人不是重點，而是過去4年或8年蔡總統任期內，他擁有民進黨內部權力，使用權力時是否有把事情做對、做好，這問題是目前民進黨管理階層必須要回答的問題。

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