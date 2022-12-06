綠提修選罷法擴大排黑 梁文傑：建議前科也要列選舉公報
民進黨立法院黨團昨天舉行記者會，研擬將提「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。民進黨北市議員梁文傑今天在臉書表示，「這是一個好的方向。但另一個方向，我建議所有參選人的前科紀錄都要印在選舉公報上的『經歷』欄。」
梁文傑說，「經歷」不是參選人自我吹噓用的，而是真正的人生經歷。好的壞的都要讓人知道。「像鍾東錦這種殺人改過名的，當然更要讓選民有清楚認知。」
民進黨立法院黨團昨天召開「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，為擴大排黑、掃黑，讓政治更乾淨，希望推動公職人員選舉罷免法第26條的修法，擴大排黑，梁文傑今天提到，建議所有參選人的前科紀錄都要印在選舉公報上的經歷欄。
梁文傑的臉書貼文也吸引相當多網友留言，有網友說「這也是轉型正義的一環」，還有網友提到修選罷法「還應該包括避免當選後落跑的現象，建議設定只有在現有任期過半，才有資格申請參選民代或其他公職，否則先辭職再登記參選…。」
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