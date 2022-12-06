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論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

聯合新聞網／ 綜合報導
國安局局長陳明通於教授期間指導的學位論文一再被抓包抄襲，引發熱議。報系資料照
國安局局長陳明通於教授期間指導的學位論文一再被抓包抄襲，引發熱議。報系資料照

國安局局長陳明通指導論文一再出現抄襲被抓包，包括前新竹市市長林智堅及現任桃園市市長鄭文燦兩人的碩士學位皆被台灣大學撤銷，不僅如此，胸腔科醫師蘇一峰還發現，陳明通指導的論文，有學生竟可設定超過五年不公開，明顯違反了台大學位論文的規定。

蘇一峰醫師昨(5)日在臉書PO文質疑，明明大學規定學位論文「不公開上限就是五年」，為何陳明通指導的學生論文，不公開年限可以超過五年？他並認為「這些分析國家社會的論文，根本沒有什麼專利啊！」

網友對此PO文紛紛表示：「綠能你不能」、「根本就是讀書心得，是在保密個什麼碗糕？笑爛」、「陳局長說是機密就是機密」，還有人大酸陳明通：「論文行不通，就找陳明通？」。

有網友也加入討論，表示：「教育部有關論文延後公開之相關規定，紙本論文以公開為原則，不公開為例外。但陳明通的學生卻是以不公開為主，公開反而是例外。且，紙本論文超過五年的人都公開了嗎？」有人認為，既然陳明通指導的論文都可以設定超過五年不公開，那「奧步黨是不是也可以一律封存三十年？」。

蘇一峰隨後又在臉書PO文，認為鄭文燦道歉的說法「很英系、很側翼」，是不是只要說自己「沒有抄襲動機」就能規避一切責任，在抄襲、道歉後依然能當黨主席。

陳明通 鄭文燦 林智堅 論文抄襲 台灣大學

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