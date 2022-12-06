范雲：民進黨應全面停止對論文事件辯解 深切反省

論文事件延燒，民進黨陸續有新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦與立委蔡適應等人被撤銷學位，但黨內對於論文事件態度，至今未統一論調，仍多有替論文案打抱不平者。民進黨立委范雲今天表示，一連串的論文事件，已經造成許多知識界和年輕世代對民進黨的信任危機，民進黨應該要全面停止辯解，深切反省。

范雲指出，關於論文事件，自己的心情相當沈重，因為來自知識界和年輕世代的信任一旦崩解，要重建並不容易。面對此事，當事人當然有申訴權利，但整個黨應停止辯解，畢竟目前這三位被取消學位的人，都是黨內重量級政治人物，對內部與外部的傷害都相當大。

范雲說，早在林智堅論文案時，自己第一時間就表達論文爭議是學術專業問題，應尊重學術界的決定，也將這樣的意見透過不同管道傳給相關決策者。台大的調查報告出來時，經過閱讀林的論文與比對台大的調查結果，必須客觀地說，台大以記者會方式處理，的確被認為有針對性，但調查的內容，有其合理的專業。

范雲最後也提及，不同大學以不同程序、態度處理論文爭議，同樣會造成民眾對於不同大學的信任問題，也可能輕忽了學生權益，針對制度面的完善，教育部未來應納入通盤考量。

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