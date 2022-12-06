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【專家之眼】2024國民黨重回執政的5個挑戰

聯合報／ 劉明德/德國柏林自由大學政治學博士
這次國民黨在九合一地方選舉中大勝，國民黨陣營從上到下一片歡呼聲。圖為國民黨桃園市長候選人張善政宣布當選，向民眾揮手致意。記者陳正興／攝影
這次國民黨在九合一地方選舉中大勝，國民黨陣營從上到下一片歡呼聲。圖為國民黨桃園市長候選人張善政宣布當選，向民眾揮手致意。記者陳正興／攝影

這次國民黨在九合一地方選舉中大勝，國民黨陣營從上到下一片歡呼聲，似乎2024年勝券在握。但是，從過去的經驗來看，地方選舉大勝，不代表中央選舉就一定勝選，2020年國民黨的大敗就是一個最明顯的例子。那麼，如果國民黨想在2024年勝選，依照時序先後，必須跨過哪五道坎呢？

第一，選對的人，且沒有分裂。國民黨要是分裂，就一定敗，就像2000年的連宋分裂。面對2024年，提名人選得當與否，不只影響國民黨的總統得票數，也會影響立委的席次，兩者關係密不可分。那麼，這個人選該如何產生才能幫助國民黨勝選？這人的出線，必須是基於公平的遊戲規則，如此，才不會分裂。而且，最好是以全民調的方式產生，如此才可能得出最強的國民黨候選人。為什麼應該是全民調？理由也很簡單，因為是選總統，而不是選黨主席。

第二，保台的立場堅定。保中華民國就是保台，而保台不是民進黨的專利。回顧2020年大選，蔡英文總統的政績並不好，只不過口口聲聲堅定保台，就拿了817萬票；相反的，韓國瑜的保台立場不夠鮮明，因此，只得了552萬張票。由此可見，兩岸政策是國民黨選對人之後的第二道坎。如果國民黨候選人在這個問題上稍有猶豫，就會前功盡棄。

第三，突發事變的應對能力：根據歷史，在總統大選之前，經常有突發事件，進而改變了原先的軌道。2000年的總統大選，中共總理朱鎔基在全國人大上威脅台灣人民，產生了反效果，使得原本會當選的宋楚瑜僅以33萬票輸給了陳水扁；2004年的總統大選敗在當事人對2顆子彈的應變能力不足；2019年發生於香港的反送中事件扭轉了整個戰局，使得原本會贏的韓國瑜反而輸了，韓國瑜的應變失當顯然要負起最大的責任。由上可見，即使是選前相對有把握的局面，都可能在瞬間逆轉。那麼，2024年的總統大選有沒有可能出現突發事變？當然是非常可能。

第四，時序來到了第四道坎，這時已經到了選舉日當天了。就算國民黨沒有分裂，就算國民黨的兩岸政策沒有失分，仍然要面對第四道坎，第四道坎完全可以讓國民黨之前的所有努力付之一炬，那就是作票，作票的方式很多，停電、假身分證、蓋好的選票、光唱票不亮票、人造廢票等等，但只要是改成電子計票，那麼，就可以斷言，是在為作票做準備。

第五道坎，司法不公。憲法規定，總統有提名司法院院長的權利，這就是台灣司法永遠無法獨立的法源。既然司法無法獨立，當選舉票數的認定有爭議，這時，在野黨想要獲得公正的判決幾乎是不可能的。例如這次屏東縣縣長的選票爭議，國民黨候選人蘇清泉想要獲得公正的司法判決恐怕是不可得了。

國民黨 韓國瑜 司法院

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