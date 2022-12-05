政府要發10倍券？綠委樂觀其成 藍委擔心像放煙火

後疫情時期，外界關注政府是否再發振興券刺激消費。媒體人周玉蔻透露，農曆年前全民都將收一萬元的紅包，並稱其為「十倍券」；她晚間又改口是建言呼籲，並未定案。行政院則回應，各界相關意見及建議，政府都會注意。

朝野立委對再發放十倍券的看法不一，有人樂觀其成，也有人擔心像放煙火。行政院長蘇貞昌日前被問及是否會再發放五倍券時表示，對受到疫情衝擊、需要更多扶助的弱勢民眾，政府會就財政負擔各方面來研擬，希望能照顧到更好。

民進黨立委許智傑說，這一年通貨膨脹問題嚴重，萬物齊漲，行政院若能推出一萬元的振興券，藉此帶動消費，非常樂觀其成；倘若政府資源有限，甚至可以針對確診者優先補助，同時特定產業能推出更多加碼，幫助人民度過疫情寒冬，迎向解封後的新氣象。

國民黨立院黨團總召曾銘宗認為，各國研究機構已預期，明年經濟成長平均僅約二點二，加上近來通膨，去年實質薪資負成長，低薪情況嚴重，十倍券就像放煙火一樣，沒有實質意義；蔡英文總統日前在官邸開檢討會已明示，未來施政重點要更照顧中低收入戶與年輕朋友，蔡政府必須履行承諾，提出具體措施。

民眾黨團總召邱臣遠表示，過去因為疫情影響而發放三倍券及五倍券，是非常時期的短期因應措施；政府應遵守財政紀律，把有限的資源花在刀口上，在不同的經濟時空條件下研議有效的措施，才能達成振興的效果。

時代力量立委陳椒華也說，真正的問題不在發放幾倍券，而是政府到底有沒有體認，勞工低薪卻面對高通膨的壓力，且補助消費如果無法真正幫助到中小企業或小型自營業者，不僅只是白忙，更會讓財政紀律失衡。

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