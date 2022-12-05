周玉蔻爆政府要發「10倍券」 立委籲資源要花在刀口上
資深媒體人周玉寇爆政府將在農曆年前發放新台幣一萬元的「10倍券」，立院台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，行政院、國發會及經濟部等機關都澄清，卻也僅是輕輕放下，相關言論已引發相當大的關注，他認為政府應該明確回應。
邱臣遠說，過去因為疫情影響而發放三倍券及五倍券，是非常時期的短期因應措施；政府應遵守財政紀律，把有限的資源花在刀口上，在不同的經濟時空條件下研議有效的措施，才能達成振興的效果。
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