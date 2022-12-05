民進黨擬修選罷法排黑 民眾黨團支持但應從制度面討論

立院民進黨團今舉行記者會，指警政署今年查獲的幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等5種情事，不得登記成為候選人。台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，黑金問題不只存在於候選人登記，政黨也有責任排除黑金介入，如此才能還給選民乾淨的政治環境。

邱臣遠表示，台灣地方政治長期以來受黑金勢力干擾，對公共利益影響很大，民選公職人員若涉及黑金，恐衍生黑道與政府互利共生的關係，以合法掩護非法，拿納稅人的錢滿足自己的私人利益。

邱臣遠說，民進黨團擬提案修正選罷法，排除黑、金、毒、槍等登記為候選人的資格，「方向是對的」，民眾黨團表示支持；但具體規範應在立法院好好討論，民眾黨團評估後也會提出版本。

台灣民眾黨立院黨團幹事長張其祿說，黑金政治關係問題多，重大犯罪者是否可以登記為候選人，應從制度面深入討論，不管民進黨團修法原因出自為何，但讓政治清廉一點都是好方向，台灣民眾黨團了解民進黨團提案版本後，會適時提出黨內黨團版本。 民進黨立院黨團擬修選罷法排黑，台灣民眾黨立院黨團支持但認為應從制度面討論。 圖／聯合報系資料照

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